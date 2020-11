Solares baldíos en la Insurgentes de Los Mochis son un nido de animales y vagos, denuncian vecinos

Los Mochis, Sinaloa.- Con la esperanza de ahora sí ser escuchados, vecinos de la colonia Insurgentes de la ciudad de Los Mochis denunciaron que no aguantan los solares baldíos que se han convertido en nido de animales de todo tipo, incluso de vagos.

Y es que en gran cantidad de calles de ese asentamiento de Los Mochis existen muchos predios sin construcción llenos de maleza pero también de basura y es que a decir que los habitantes del sector, mucha gente aprovecha las noches para ir a dejar sus desperdicios, incluso hay quienes llevan hasta muebles viejos.

Molestia

“Ya no hallamos qué hacer, hemos denunciado muchas veces este problema de los solares baldíos, muchos no tienen casas y sirven de basurero, además de que se ve muy feo, pues la verdad es que es un nido de animales. Ahí hay plagas de todo tipo, desde cucarachas hasta ratas y otro tipo de animales, no es posible que las autoridades no hagan nada al respecto”, denunció Rodrigo, vecino de esta colonia.

Asimismo, recordó que hace algunos años el municipio tuvo la intención de poner en regla estos espacios para obligar a sus propietarios limpiarlos, pero esto no se concluyó y el problema sigue.

Queremos que nos ayuden, están muy feos”.

La colonia Insurgente es uno de los asentamientos más viejos de la ciudad de Los Mochis y está en un punto estratégico, con mucho tráfico vehicular y de peatones. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Los vecinos denuncian que no sólo los solares baldíos es el problema, sino que en muchos espacios no hay ni banquetas y la gente se tiene que bajar a la calle exponiéndose a un accidente. Foto: Libertad Montoya/ Debate