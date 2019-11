Solicitan apoyo a PC por unidades gaseras en sector Scally de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del sector Scally en la ciudad de Los Mochis hacen un llamado a la dirección de Protección Civil para que acudan y verifiquen el peligro que corren por la presencia de unidades gaseras que se estacionan cerca de sus domicilios.

“Es un problema que ya hemos denunciado pero no nos hacen caso, las autoridades no nos escuchan y queremos que verifiquen la zona para que vean el peligro que corremos en caso de que un vehículo de estos explote”, señaló Aldo Ruiz.

El ciudadano explicó que las unidades gaseras se estacionan desde hace varios meses en el lugar, por lo que temen que en “un día de estos” una camioneta explote.

No sabemos si tienen gas o no, pero de que es un gran peligro, es un gran peligro; hay niños, hay adultos mayores viviendo en esta zona, y exponerlos de esta manera no se me hace correcto”.