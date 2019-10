Sólo el 30 por ciento de los alumnos de Ahome asistió a clases

Los Mochis, Sinaloa.- Pese a que las actividades escolares se reactivaron en el municipio de Ahome, esta mañana sólo el 30 por ciento de los alumnos asistió a las aulas en los planteles de educación básica, puntualizó Jorge Luis Heredia Arellano, Jefe de Servicios Regionales de la Sepyc de Ahome.

Detalló que incluso, en algunas escuelas suspendieron labores por la poca asistencia estudiantil.

"No llegamos ni al 30 por ciento de asistencia en los planteles educativos en Ahome. Esperamos que mañana reanudemos las clases en un 90 por ciento. La mayoría de las escuelas no tienen trabajo, es una situación entendible, la naturaleza no tiene palabra de honor, es mejor prevenir que lamentar".

Se encuentran realizando un recorrido para revisar la situación de los planteles dañados por los efectos del fenómeno meteorológico Narda, pero de acuerdo a un balance preliminar, se han identificado ocho escuelas con encharcamientos en los patios y fallas eléctricas.

"Tenemos alrededor de ocho escuelas que topográficamente están enondonadas, estamos gestionando para que tengan sus propias bombas para sacar el agua. Están en la Magisterial, Morelos, Arboledas, entre otras colonias".

Manifestó que aunque se espera un mayor número de asistencia mañana, serán los directores quienes a criterio, determinen si los alumnos deben o no acudir a clases con la finalidad de salvaguardar su integridad y no exponerlos.

Informó que los encharcamientos de agua pluvial y la contaminación ocasionada por los drenajes colapsados han repercutido en la salud de la comunidad escolar; hasta el momento se han comprobado dos casos de Hepatitis A y existen dos casos probables.

Tenemos dos casos de Hepatitis comprobados en la escuela primaria Día del Trabajo en el ejido Primero de Mayo y dos casos probables en la escuela primaria General Álvaro Obregón en el ejido Compuertas"

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 01 y Coepriss iniciarán con los trabajos de limpieza y encalando en las instalaciones educativas.