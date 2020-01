Sólo el Consejo Universitario me puede destituir: rectora de la UAIM

Los Mochis, Sinaloa.- Derivado del punto de acuerdo que aprobó ayer el Congreso del Estado para que se iniciara una investigación y el proceso de destitución de la rectora de la UAIM, María Guadalupe Ibarra Ceceña, al considerarse que ha incurrido en una serie de actos de corrupción y mal manejo de los recursos públicos, la rectora Ibarra Ceceña, manifestó que no le quita el sueño, ya que tiene las manos limpias.

Expuso que a la diputada Beatriz Adriana Zárate, quien subió el punto de acuerdo en el Congresos, le falta informarse y conocer un poco del trabajo que ha venido realizando al frente de la Institución.

"Es absurdo que ayer se haya votado 15 votos contra 14 votos, cuando para destituirme para lo que ellos no están facultados, porque es únicamente el honorable Consejo Universitario de esta universidad que es el máximo órgano de gobierno, el que me puede destituir, después de abrírseme un proceso y de confirmarse o acreditarse y dictarse sentencia por algún órgano encargado responsable de esto", dijo.

Agregó que el Congreso del Estado sacó una ley orgánica recientemente donde se aprueba por unanimidad donde establece que ella continuará en el cargo hasta finalizar el período de 4 años para el que fue electa.

La rectora de la UAIM en rueda de prensa. Foto: EL DEBATE

"Entonces, se me hace muy raro que ahora den este cambio tan brusco de la noche a la mañana, si ellos lo aprobaron por unanimidad y ahora se pongan en contra, no sólo de la rectora sino de la propia universidad".

Agregó que hay una ignorancia jurídica de parte de la diputada y de quienes aprobaron el punto de acuerdo.

Hay mucha ignorancia y lo voy a decir, hay perversidad también. No sé qué fines tenga. Esto es una cuestión mediática, es un golpeteo político".

Destacó que el punto ni siquiera debería de haber pasado porque es un acuerdo sin fundamento.

"Desde el día lunes lo presentaron en el Congreso del Estado para que pasará el día martes a la sesión y no pasó porque me imagino que no había ninguna denuncia penal, entonces esta señora diputada Adriana Zárate les habrá dicho: no lo puedo subir, no lo puedo pasar si no hay una denuncia de por medio, entonces creo que fue el día miércoles cuando ya vienen y hacen esta denuncia y ya después regresan con la denuncia para que ahora sí pasara, pero es una denuncia que no sabemos ni quién la firma al menos hasta ahorita yo no estoy enterada de quién es esta señora que firmó esta denuncia que representa a una asociación de indígenas aquí en el norte de Sinaloa, creo que el apoderado legal de esta asociación es Bernardino Aguamea Valenzuela, el mismo que nos tomó la universidad hace un año".

Recalcó que tiene las manos limpias, está tranquila y relajada.

"Porque yo sé que nunca he cometido ningún delito del que se me acusa, que no me van a poder acreditar nada, y que bueno que se hagan este tipo de investigaciones. Yo soy de las que siempre he dicho que me gusta que se hagan este tipo de investigaciones, que se nos audite tanto por parte de la Federación como por parte del Estado porque si debe de llevarse a cabo un proceso transparente y transitar por la única vía que debemos transitar todos los funcionarios públicos que es el de la legalidad".