Sólo un milagro puede salvar a la pequeña Ivanna

Ivanna Alejandra García Corral, de 5 años de edad, se encuentra en una cama de hospital luchado por sobrevivir. Un fuerte dolor de cabeza detuvo su andar y la desvaneció en los brazos de su madre, Dalia Alejandra Corral Retana, mientras se encontraban en su humilde hogar ubicado en El Mezquite Alto, Sinaloa.

“Estaba bien y de repente le dio un dolor de cabeza. Me decía ‘mamá me duele mucho mi cabecita’. La agarré y le di medicina, pero me decía ‘mamá, me duele mi cerebrito, ayúdame por favor’. Empezó a vomitar, dejaron de responderle sus piernas y pies”.

Después de intensos momentos de angustia, Ivanna recibió atención médica en el Seguro Social de Guasave, pero su estado de salud no era alentador.

“Nos fuimos a Guasave al Seguro Social, la atendieron, lueguito la entubaron. Se convulsionó mi niña, nunca la pudieron restablecer, le pusieron una laminita para ponerle medicamento porque su corazón estaba muy débil. No había neurocirujano, solo había en Culiacán y Los Mochis, pero creo que estaban fuera de turno. Mi niña necesitaba una operación urgente porque en la tomografía salió que el derrame estaba creciendo y la sangre se le podía ir a todo el cerebro; ahí no había médico en turno”.

A falta de un neurocirujano su familia decidió ingresarla en una clínica particular de Los Mochis, donde le diagnosticaron una hemorragia intraparenquimal y posteriormente le realizaron una craneotomía.

“Decidimos traerla al Centro Médico. Nos pidieron 50 mil pesos de depósito para operarla. Unas amistades nos prestaron para pagarlo, la operaron y desde entonces la niña sigue igual, no reacciona, no hay avance. Los doctores dicen que están haciendo todo lo que está en sus manos, que están probando medicamentos, pero lo que necesitamos es un milagro, que Dios me la salve".

"Si yo pudiera darle mi cerebro, lo haría. No hay dolor más grande que ver a un hijo entre la vida y la muerte": Dalia Corral Retana, mamá de Ivanna. Foto: EL DEBATE

Hasta el momento se desconoce la causa del derrame cerebral que detuvo la vida de la pequeña Ivanna y que conmocionó a una familia entera.

“Los doctores creen que es una malformación de una vena de su cerebro, como una várice cuando se revienta, pero ahorita no le pueden hacer estudios, no la pueden mover, hasta que Dios quiera sane mi niña, van a saber por qué le ocurrió”.

Gracias al apoyo de familiares, amigos y desconocidos han podido solventar los gastos de hospitalización, pero la deuda incrementa cada día y no cuentan con los recursos para costearla.

Hemos estado en el hospital todos los días esperando un milagro. Gracias a Dios mucha gente nos ha ayudado, les agradezco a todos. Deseo que Dios los bendiga”.

En medio de la desesperación, su madre clama al cielo un milagro para Ivanna.

“Yo les pido que oren por mi niña porque tengo fe en que Diosito me la va a salvar y seguirá cantando y bailando. Estaba muy emocionada porque ya quería ir a la escuela, se acaba de graduar del kínder”.

Por un momento su pequeño corazón dejó de latir, pero la valiente guerrera se aferra a la vida mientras su familia ora por su recuperación.

“Sufrió un paro, dejó de respirar por 8 segundos, pero gracias a Dios la libró. Su cerebrito no manda ni una señal, está en estado crítico. Entramos a ver a mi hija luchar por su vida dos veces al día”.

Anhelan que su luz vuelva a brillar y que la sonrisa en su rostro jamás se extinga. “Es muy alegre, en todas partes se pone a cantar, siempre anda riéndose, es de sangre liviana, a toda la gente les cae bien”.

Su familia acude a la bondad de la gente para poder pagar el monto acumulado por los servicios hospitalarios y honorarios médicos, que hasta el momento asciende a los 160 mil pesos.

Sólo queda esperar un milagro. Si yo pudiera darle mi cerebro, lo haría. No hay dolor más grande que ver a un hijo entre la vida y la muerte”.

Necesitan apoyo

Su padre, Jorge Iván García Duarte, agradece el apoyo que las personas les han brindado, aun sin conocerlos, desde que Ivanna comenzó a luchar por su vida.

“Nos están cobrando 40 mil pesos diarios, no tenemos para pagarlos, mucha gente nos ha estado apoyando. Les pido que recen por mi hija y que nos ayuden con lo que puedan”.

La fe alienta los corazones de una familia que lo único que anhela es la recuperación de la alegría de su hogar. Pero la impotencia por no tener los recursos suficientes roba su tranquilidad.

Es nuestra primera hija y no le deseo a nadie estar en esta situación. Nos desesperamos porque nos duele verla tan grave. Y nos estresa no tener dinero para pagar lo que nos cobran”.

Ayuda

Si usted desea ayudar a esta familia puede comunicarse al número 68 71 10 02 81 con Dalia Alejandra Corral Retana, o realizar su aportación económica al número de cuenta Banamex 5204 1651 5051 6791.