Sombrío inicio de 2021 para el sector pesquero de Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- El sector pesquero del municpio de Ahome ha tenido un inicio de año sombrío, pues el frío viento y marejadas inestables no han permitido que los pescadores salgan a trabajar en casi un mes, por lo que no hay producción y la situación económica de sus familias empeora cada vez más.

Pescadores de distintas cooperativas pesqueras del puerto de Topolobampo, Ahome, aseguran que la pandemia de coronavirus, el mal clima y la falta de apoyos gubernamentales hacen que el inicio de este año 2021 sea sombrío y desalentador.

Rosario Gámez, miembro de la cooperativa Ensenada Prida asegura que no hay trabajo; sin embargo, todos los días se levantan con la esperanza de que el clima les permita salir al menos por pescado para vender.

“Hay puro guachinango y algunos que otros pescados, pero la comercialización está mal, no hay trabajo, casi un mes batallando con el clima. Cazamos los vientos y cuando el viento lo permite nos lanzamos a la mar”, dijo.

Señaló que tenían la esperanza de recibir apoyos del gobierno cada seis meses, pero no han llegado, además de que el actual gobierno retiró algunos programas que les favorecían cuando la situación se ponía difícil para el sector pesquero como en estos momentos. “Terminamos mal el año y estamos iniciando peor”, agregó.

En el mismo sentido, Rodrigo Gámez, también miembro de la cooperativa Ensenada Prida, lanzó un llamado al gobierno para que aplique programas en beneficio de los pescadores que se encuentran sin actividad en estos momentos.

Está muy muerta la cosa, no ha habido negocio, no hay captura, camarón ya no hay, se terminó; hubo menos que el año pasado, ahora ni para el ceviche podemos agarrar. Esperemos que esto mejore”, agregó.