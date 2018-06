"Somos empleados de la gente y debemos cumplirle"

Seguro de que la ciudadanía merece respeto, ser tomada en cuenta y que se le brinde una mejor calidad de vida, Juan Pablo Yamuni Robles afirma que Ahome y Sinaloa pueden aún ser mucho mejor.

El candidato a la diputación por el Distrito 05 de la coalición Por Sinaloa al Frente reconoce que uno de los principales objetivos de llegar al Congreso del Estado será el trabajar por lograr las condiciones para que las familias sinaloenses vivan mejor.

¿Cómo llega a la última recta del periodo de campaña?

La gente nos ha abierto sus casas, nos han dado la oportunidad de escuchar sus problemas, saben que estamos en una posición en donde podemos ir más allá. Nosotros somos los empleados de los ciudadanos y una manera correcta de actuar es estar cercanos a la gente y darles soluciones.

¿Cuál ha sido una de las principales necesidades con las que se ha encontrado?

Lo que principalmente duele es la economía, la gente está dolida porque no les alcanza, por ejemplo el tema de la gasolina, el costo del gas, de la luz, de los insumos. Lo que nosotros usamos para el día a día ha estado subiendo, y la gente que gana poco no les alcanza.

Entonces, ¿cómo ayudar a la ciudadanía en este tema?

Mucha gente quiere deslindarse diciendo que es un tema federal, pero como Congreso se puede levantar la voz al Congreso de la Unión. De hecho nosotros como grupo parlamentario del PAN presentamos una iniciativa donde le solicitamos hacer modificaciones a la Reforma Hacendaria para poder bajar sustancialmente el IEPS, el impuesto que tanto nos daña en el costo de la gasolina, el cual debe de ser modificado, es algo que ya no podemos seguir aguantando y no podemos aguantar gobiernos ineficientes y corruptos que provocan que no alcance el dinero y que golpea la economía familiar.

¿Qué se puede hacer mientras tanto para beneficiar a las familias?

Necesitamos más trabajos y mejores pagados, nos tenemos que enfocar en hacer el estado más competitivo, hacer del norte un lugar más competitivo para que la gente invierta; en eso nos debemos enfocar porque de esa manera habrá mejores trabajos.

La carretera Topolobampo-Ojinaga ha sido una exigencia. ¿Qué hacer en este tema?

Tanto los diputados locales como gobernador debemos trabajar para que se logre el eje carretero, no debemos dejar a un lado este tema porque cuando eso se logre vamos a tener una transformación enorme del norte de Sinaloa: habrá por vía terrestre la conexión desde Topolobampo con Texas, los texanos dejarán de voltear a ver a California para vernos a nosotros.

El sector agrícola ha sido golpeado. ¿Cómo garantizar mejores condiciones?

La ley te dice que si hay oferta en la región y en el país de productos básicos, hablando de los granos, las importaciones deben evitarse hasta que se utilicen los productos locales. Tenemos que hacer eso para fortalecer el mercado interno y no estoy hablando de cerrar las fronteras; hacer que se valore sobre todo la zona fértil de Sinaloa y que así siga dando al resto del país lo mejor que tiene.

Otro de los temas que causa descontento en la ciudadanía es la corrupción...

Una de las causas por las que me interesé en llegar a legislativo fue precisamente para gobernar en ese sentido. Se conformó el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción.

Al entrar al Congreso fue de las primeras acciones que hicimos como grupo parlamentario, propusimos modificaciones a la Constitución de Sinaloa para crear la Ley Estatal del Sistema Anticorrupción en donde le dábamos autonomía e independencia al ejecutivo, a la Fiscalía, que dejó de ser Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa.

En el tema de seguridad, ¿qué garantizarle a la ciudadanía?

La gente está harta de que le roben su patrimonio. Ya no estamos hablando solamente de levantones o de la lucha contra el narcotráfico, hablamos inclusive de robo a casa habitación, violencia contra las mujeres. Pero si hablamos de seguridad pública en general debemos de trabajar en la prevención, en fortalecer el deporte, la educación y todos aquellos de esparcimiento.

¿A qué le apuesta Juan Pablo Yamuni?

A seguir escuchando a la gente, a seguir visitando el distrito como lo hemos hecho. Cuando eres votado te conviertes en diputado sinaloense, no de un distrito; por eso debemos de estar cercanos a la gente que confió con su voto; al final somos los representantes del pueblo sinaloense y necesitamos actuar en consecuencia.

¿Por qué invitar a la ciudadanía a que ejerza su derecho al voto?

Su voto es importantísimo, el voto que no se usa puede ser manipulado, un pequeño porcentaje puede definir una elección. Los ciudadanos deben salir a votar y lo deben hacer analizando a los diferentes candidatos, sus perfiles, sus hojas de vida; de eso depende que se dé un verdadero cambio.