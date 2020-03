Son mitotes de pasillo la acusación en mi contra: Paúl Corona

Los Mochis, Sinaloa.- A días de haberse denunciado el supuesto conflicto de interés por parte de Paúl Corona al vincularse a una empresa proveedora del Ayuntamiento de Ahome, el director de la Unidad de Inversiones desmintió estas acusaciones calificando que solo se trata de “mitote de pasillo”.

Entrevistado al respecto, el señalado dijo que hasta el momento no ha recibido ninguna notificación de alguna investigación, como lo diera a conocer Pavel Castro Félix, encargado del Órgano Interno de Control.

“No, no me han notificado nada, no me han comentado, lo único que se de entrada es por cuestiones de medios totalmente, yo no veo esos temas que se me hacen mitotes de pasillo en mi contra y hasta ahorita no hay, no me han notificado nada”, indicó.

A pregunta expresa si está vinculado a la empresa Compra Total SA de CV, como denunció Guillermo Padilla Montiel, presidente de Ciudadanos Vigilantes quien incluso, presentó el presunto registro de la misma en dónde aparece, el funcionario negó esta vinculación.

“No tengo nada que ver y con mucho gusto pueden seguir, se me hace que son puros mitotes realmente esta situación de personajes que no han tenido beneficios de esta administración y es una forma nada más de molestar”, sostuvo. En ese sentido aseguró que está muy tranquilo pues está delineado de esta empresa a la que se vincula.

“Claro que si estoy abierto a la investigación, para eso estamos y cualquier cosa que sea requerido ahí vamos a estar. No conozco los documentos, no los he tenido a la vista no conozco el tema, yo no tengo nada que ver con ellos (Compra Total) tengo mucho tiempo fuera de las empresas, no conozco a la persona y no se realmente cuál es la situación, repito, hasta ahorita no me han notificado como para detenerme a investigar”.

Por último, dijo que el año pasado que también fue acusado de recibir recursos del erario público por prestar un servicio al municipio si fue llamado a declarar; sin embargo, reiteró que en esta ocasión no ha sido así.

“Si en el trámite anterior si fui requerido, fui notificado, fui investigado y fue resuelto ese tema que no tiene nada que ver con mis actividades y en lo que yo me desempeño, no tengo ningún problema yo con mis funciones, en la unidad estamos trabajando para poder bajar recursos y esa es mi función lo demás no es tema de mi competencia”, refutó.