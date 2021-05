Sorprende a alcaldesa interina de Ahome suspensión de candidatura de Billy Chapman

Los Mochis, Sinaloa.- El retiro de la candidatura tanto del alcalde de Ahome con licencia Manuel Guillermo Chapman Moreno como la de Ana Ayala Leyva por parte del INE es una sospresa, especialmente por los tiempos en donde la tesorera con licencia tenía programado su cierre de campaña este mismo martes, declaró Socorro Calderón Guillén.

La alcaldesa sustituta de Ahome se dijo sorprendida de esta determinación que es importante mencionar que se da luego de que el Instituto Nacional Electoral revisara las sentencias por violencia política en razón de género que tuvieron ambos funcionarios.

“Estoy muy preocupada no porque regrese Billy, es su derecho, el ex presidente municipal tiene todo el derecho a regresar a la hora que él quiera, hagan de cuenta que yo le estoy cuidando la silla, pero me preocupa grandemente, ahorita me enteré quiero decirte, me preocupa porque Ana tiene su primer cierre de campaña aquí precisamente en el Ejido Mochis y se me hace algo increíble que esté sucediendo esto la verdad”, indicó.

Asimismo, aseguró que en lo particular no ha recibido ninguna indicación por parte de Billy Chapman Moreno; sin embargo, dejó claro que en el momento que él considere regresar puede hacerlo.

“Yo en mi calidad de presidente municipal te voy a decir, no he recibido ninguna instrucción. Hace días hablé con el señor presidente con licencia estuvimos platicando y en ningún momento, jamás a mí, que esperanzas que me hable sobre algún cambio de candidato, a mí no en lo particular”, precisó.

Por último, consideró que sobre el retiro de la candidatura, ya tomará la decisón Billy Chapman con respecto a este tema.

“Lo sabe como abogado y él sabrá defender esa causa segura estoy pues tiene que ser algo muy bien fundamentado para que opten hacer esto, a mí la verdad se me hace un imposible y ya veremos en el transcurso del día o de los días a ver qué pasa”, asentó.