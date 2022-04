Sorprende desabasto y aumento de precio del diésel en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Hoy, en la ciudad de Los Mochis, sorprendió el desabasto y un aumento promedio de 2 pesos con 45 centavos en el diésel.

Este combustible se vende actualmente en un precio promedio de 24 pesos con 45 centavos el litro.

Ante la escasez, los transportistas de carga y los concesionarios del transporte público urbano muestran una gran preocupación.

De acuerdo con los despachadores en las diferentes estaciones de servicio de Los Mochis, hay desabasto en todos lados.

"No hay diésel y está más caro hoy. Ahorita tenemos como 2 mil litros, es todo lo que tenemos, hay estaciones donde ya no tienen diésel. Están diciendo que probablemente abastezcan hasta el día 8, pero quien sabe, eso es lo que sabemos cómo empleados", dijo una de las despachadores de combustible.

Agregó que a la estación que donde trabaja, llegaron los choferes de las abarroteras y surtieron todos sus carros porque el poco diésel que queda se va a terminar.

"Ahora hasta ha venido gente que no son clientes", dijo sorprendida.

Heriberto Félix Díaz, empresario gasolinero y ex presidente de Proveedora y Comercializadora de Hidrocarburos de la región norte y centro de Sinaloa, dijo que él no vende diésel, pero que esta situación es un problema de escasez de este producto desde que bajaron las importaciones y desde que Pemex no está recibiendo la cantidad que se le ha incrementado de venta.

"Se le incrementó la demanda a Pemex porque están dejando de importar otros importadores, entonces no se está dando abasto y está ocasionando que en algunas estaciones no alcancen a abastecer".

Dijo que se dejó de importar diésel por la cancelación de permisos y porque ahorita está más caro traerlo.

"Al traerlo aquí va a estar más caro que como se vende aquí, mientras haya otro precio no le van a comprar a quien la traiga. El problema es que hay menos oferta y mucha demanda".

Expuso que en el tema de la gasolina no hay ningún problema.

Por otra parte, Raúl Delgado, secretario general de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis (Atusum), mencionó que anoche varios choferes acudieron a cargar sus unidades de diésel y se percataron del problema.

"Les salieron con la novedad que no tenían diésel, incluso un servidor, llegué a la estación que siempre voy, y llego a tratar de cargar y me dicen que no hay diesel. A parte lo caro que amaneció. Ahorita está en 24.47, y está escaso. Ignoramos la razón por la que no hay, pero al parecer es por el conflicto bélico que hay entre Rusia y Ucrania, y un desabasto que hay aquí de importadores, y supuestamente viene otro aumento del que ya está".

Destacó que algunos ya hasta creen que están escondiendo y almacenando el diésel para que ya que llegue el nuevo aumento sacarlo y venderlo con el nuevo aumento que viene.

Comentó que recientemente hicieron un estudio con Vialidad para aumentar el número de unidades en el servicio.

"Y con esto, el poquito beneficio que empezábamos a ver, pues ya se pulveriza. Nosotros echamos un promedio de 70 u 80 litros, si le aumentan tres pesos, son 240 pesos diarios que tenemos que pagar más. Ahorita en estos momentos que sentíamos que teníamos una utilidad, nos estaba dejando entre 500 y 600 pesos diarios, ahora tenemos que pagar más de diésel, pues no nos queda nada".

Añadió que seguirán dando el servicio con los camiones que andan actualmente.

"Nosotros aguantamos todo lo que se pueda, pero no vamos poder aumentar más unidades, que era la intención. Ahorita andan 218 unidades, y pensábamos meter 40 más".