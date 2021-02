Soy un hombre de familia, un hombre positivo, de fe: Marco Antonio Osuna

Los Mochis, Sinaloa.- Convencido de que nada pasa si Dios no está de acuerdo, Marco Antonio Osuna Moreno, candidato del PRI a la alcaldía de Ahome, habla un poco de su vida y de cómo las circunstancias se van construyendo en el camino para lograr los objetivos a los que un político aspira.

¿Qué sintió cuando le dijeron que usted iba a ser el candidato del PRI para la alcaldía de Ahome?

Primero sentí mucho orgullo, un sentido de pertenencia hacia mi partido y mi municipio, y la verdad es que es una emoción que hasta el día de hoy no se me quita la risa de la cara. Soy un militante que ya tiene 31 años en el partido y he recorrido desde la base hasta ser presidente del partido. Cuando fui presidente del partido es uno de los honores más grandes que como priista he tenido, y el día que me notificaron que era el candidato a la alcaldía por mi partido, la verdad que sentí primero mucho orgullo y se me vino a la cabeza que todo lo que habíamos pasado al interior del partido había valido la pena. Hemos ganado elecciones, hemos perdido otras; mucha emoción y hemos estado tristes, pero hoy estamos ante una gran posibilidad, y la verdad que mi partido me ha dado esta oportunidad.

¿Qué fue lo primero que pensó cuando recibió esta noticia?

En mi familia. Mi familia es mi motor, yo soy un hombre de familia, un hombre de fe. Un agradecimiento a Dios por esta oportunidad, yo soy un convencido de que nada pasa si Dios no está de acuerdo. Es una aspiración que la veníamos trabajando desde que yo llegué a la presidencia del partido. Hay una circunstancia que uno se va construyendo en el camino.

¿Quién es Marco Antonio Osuna?

Marcos Osuna es una persona que nació en Mazatlán y que desde muy chico se vino a vivir al municipio de Ahome. Soy un ahomense por convicción y decisión propia, soy cañero a muerte con mi equipo y muy orgulloso de su ciudad. Soy padre de familia, soy hombre de f. Quiero mucho a mi madre, mi esposa y mis hijos, son mi motor y motivación, soy sociólogo. He sido funcionario público durante 30 años en diferentes órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal. Los últimos cargos que tuve fueron presidente del partido, diputado, subsecretario de Gobierno y subsecretario de Desarrollo Social. Soy un hombre que disfruta mucho lo que hace, que disfruta su ciudad y su gastronomía. Soy empresario gastronómico. Me gusta la crianza de ganado, tengo un poquito de ganado; me encantan los caballos, son mi pasión, mi vida.

De todos los cargos que ha tenido, ¿cuál es el que más le ha gustado?

El cargo que me ha dejado un gran aprendizaje y una gran sensibilidad es el cargo de subsecretario de Desarrollo Social porque nos enfrentamos a un fenómeno que nadie conocía, nos enfrentamos ante una problemática sanitaria y posteriormente enfrentamos una problemática alimentaria, posteriormente enfrentamos una pandemia laboral. Pero sin duda alguna la que me dejó un gran aprendizaje fue haber sido subsecretario de Gobierno. Ser subsecretario de Gobierno de un estado es el riñón de la administración porque todo pasa por ahí. Tener la oportunidad de trabajar de cerca con un gobernador, tener mucha interlocución con el poder judicial y legislativo. La verdad que te da un gran aprendizaje y un bagaje que todo político quisiera tener.

¿Por qué quiere ser presidente municipal de Ahome?

En estos 30 años en el servicio público, creo que tengo la capacidad y la madurez para tomar las decisiones que necesita el municipio. Tengo 51 años, no soy un viejo, tampoco soy un joven, creo que me encuentro en el momento idóneo para eso. Tengo la experiencia, he tenido las oportunidades suficientes para tener un bagaje en la toma de decisiones en beneficio del municipio y de los habitantes.

¿A qué se compromete con los ahomenses si resultara electo presidente municipal?

A no avergonzarlos, a eso me comprometo. Yo, Marcos Osuna, no los voy a avergonzar y trabajaré intensamente y muy cercano a la gente.

En esta elección interna quedan roces políticos, ¿cómo los enfrentó?

En su momento aspirábamos Bernardino Antelo Esper; en su momento se le nombró también a Álvaro Ruelas Echave, con quien tengo una gran amistad, con Bernardino también. Bernardino es candidato al tercer distrito, hemos trabajado y sumado los esfuerzos para que le vaya bien a Ahome. Puede haber fricciones o malas interpretaciones, pero hoy puedo decir que cuento con dos grandes aliados que Bernardino Antelo y el otro es Álvaro Ruelas, que me han dado todo su respaldo para que este proyecto llegue a un buen puerto.

Usted tiene una imagen de simpático, de que anda sonriendo, ¿cómo le hace cuando generalmente los políticos son muy serios?

Soy una persona positiva. Que hace lo que le gusta, que disfruta siempre lo que hace.

EL PERFIL

Nombre: Marco Antonio Osuna Moreno.

Profesión: Licenciado en Sociología con especialidad en administración y políticas públicas.

Cargos: Presidente del PRI en Ahome, diputado local, subsecretario de Gobierno del Estado, subsecretario de Desarrollo Social, entre otros.