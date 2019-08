Sprinter o Vans no son opción para el transporte urbano: Atusum

Los Mochis, Sinaloa.- Las unidades Sprinter o Vans para los concesionarios de Los Mochis no son una opción para suplir a los camiones urbanos que cubren las rutas con pocos pasajeros, informó Raúl Delgado Bustamante.

Esto después de que en días anteriores, el director de Vialidad y Transportes en el estado, Feliciano Valle Sandoval, emitiera un comentario al respecto, donde expuso que por la nueva Ley de Movilidad Sustentable se contempla la posibilidad de sustituir los camiones viejos de más de 20 años por Vans en Guasave y Guamúchil, en las rutas que cuentan con poca afluencia de pasajeros, lo que podría ser más redituable.

Sin embargo, el secretario general de la Alianza de Transportadores Urbanos y Suburbanos de Los Mochis manifestó que resultaría mucho más costoso utilizar este tipo de unidades.

“Nosotros ya habíamos checado ese tipo de unidades, pero son unidades que no cumplen para nosotros en el servicio urbano porque requieren mucho mantenimiento, ya que son como carros particulares. En este caso al utilizarse en el servicio público, lo pesado del trabajo haría que esas unidades se descompongan muy seguido y se deterioren muy rápido, aparte que el mantenimiento y las refacciones salen muy caro”, dijo.

Costos

Agregó que aunque si bien es cierto que gastan menos diesel, les saldría más caro por el mantenimiento.

“Sí estamos buscando otras opciones de camiones más chicos, pero no una Sprinter; no la consideramos el camión adecuado para el servicio que damos aquí en Mochis. Hay unas rutas que no nos dan ni para el diesel, pero andamos buscando otras opciones”.

Añadió que para estas rutas de bajo pasaje están viendo camiones chicos como para 27 pasajeros, que tengan una mayor movilidad en el centro de la ciudad y que el mantenimiento no resulte caro.

Tenemos algunas propuestas que estamos checando para ver si podemos hacer ese cambio”.

Infraccionan a diez camiones de transporte de personal

En un operativo sorpresa, inspectores de la Delegación de Vialidad y Transportes zona norte infraccionaron a 10 camiones que transportan el personal de la maquiladora Aptiv, informó Alejandro Juárez Ochoa.

El jefe de inspectores de VyT zona norte manifestó que las boletas se levantaron por falta de licencia, no contar con el certificado de aptitud y el permiso.