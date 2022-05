Su discapacidad no es limitante para cumplir sus metas; Virginia vende dulces en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La condición física de Virginia Espinoza no le ha impedido salir adelante, es comerciante por necesidad más que de oficio, en la ciudad de Los Mochis, se ha abierto paso poco a poco, desde pequeña su andar fue complicado debido a que nació con una malformación, pues no tiene piernas.

El horario de Virginia es a partir de las 9:00 de la mañana, su familia es quien la ayuda y la asiste, pero también ella contribuye con recursos económicos, producto de su trabajo como vendedora de dulces, “a veces cae poquito dinero, a veces nada, pero aún con esto salimos adelante porque ganas no nos faltan”, aseguró.

Virginia vive con su mamá y en este momento necesita apoyo para adquirir una silla de ruedas, las que ha tenido se las han regalado y espera que las autoridades del DIF la tomen en cuenta, pues ya ha solicitado la silla de ruedas y no la han apoyado, pues asegura que solamente le dan largas al asunto.

Leer más: Trabajadores de Casino en Los Mochis piden recuperar su empleo

“No tengo dinero para pagar una silla de ruedas, por eso estoy pidiendo el apoyo al Gobierno Municipal, pero no ha habido respuesta, la petición la hice hace varios meses, pero no ha habido nada”, señaló.

Virginia reconoció que las ventas son muy difíciles, que a pesar de su discapacidad la gente no le compra sus dulces, ni siquiera por caridad, pues asegura que para mucha gente es invisible, ya que simplemente se voltean para no comprarle sus dulces.

“La verdad sí batallo mucho para pagar los recibos de agua y luz, los pagos los hago en abonos, pues no logro tener buenas ventas. Ya me he acostumbrado a que la gente me saque la vuelta, pero hay otras que sí me compran”, aseguró.