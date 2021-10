Su discapacidad no es obstáculo: José Paul sale a buscar sustento todos los días en Topolobampo, Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- José Paúl Rivera Avilés es originario del puerto de Topolobampo, Ahome, y asegura que desde los 8 años de edad ha vivido de manera independiente, ya que se salió de su casa a esa edad.

A sus 39 años se edad, dice que ha hecho de todo para poder mantenerse, ya que siempre ha vivido en el puerto y que ahí piensa seguir.

Rechazo

José Paúl dijo que tenía 13 años de edad cuando perdió su brazo derecho a consecuencia de una descarga eléctrica y que siempre ha sido un impedimento para superarse, ya que la gente lo rechaza por no tener un brazo, además de que en mucho lugares en donde quiere conseguir trabajo simplemente lo rechazan.

“A mí me conocen como el pulpo, es obvio el porqué, ya que la gente se burla de mi condición y pues no me queda de otra que aguantarme, pues no he salido adelante por esto, me cierran las puertas por no tener un brazo y es por ello que yo tengo que buscarle, es por ello que lo que más hago es juntar latas de aluminio y fierro viejo para venderlo.

Le entra al trabajo

“En esta temporada que vienen a descargar los barcos camaroneros me dan la oportunidad de descargar, me dan trabajo porque ya me conocen y porque el pago que me dan, ellos lo deciden, la cantidad de dinero no es mucha, pero si sumamos todos los barcos que llegan a descarga, es una buena cantidad de dinero”, subrayó.

“También canto en el malecón, ahí la gente me da propinas y me ayudan con poco, pero es suficiente para sacar dinero para comprar comida. Hay mucha gente que me piden que les cante, también han venido extranjeros y me dan buena propina cuando les cantó”, resaltó.