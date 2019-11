Su vida ha ocurrido entre las sepulturas en un panteón de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Su silueta forma parte del paisaje del cementerio Jardines de la Memoria de Los Mochis, Ernesto Ahumada Ávila lleva más de 15 años ganándose la vida como sepulturero.

Tiene 48 años de edad, nació en Ciudad Obregón, Sonora, pero fue criado en Los Mochis; se enorgullece de haber aprendido el oficio del primer sepulturero de la ciudad, y atesora con el alma su consejo: tratar con respeto a los dolientes.

“Mi apá Enrique López Montoya fue el primer panteonero de Los Mochis, ya murió, era mi tío, pero el y su esposa me criaron; me enseñó el oficio, me venía al panteón con él desde chamaco, tenía 14 años, me enseñó a trabajar, a tratar a la gente con respeto, a ser amables con las personas porque están sufriendo un dolor”.

Ha pasado la mayor parte de su vida entre llantos y lamentos de los que sufren por aquellos a los que se les extinguió la vida. “Lo único que necesito es una pala, una carrucha, una cuchara y fuerzas para trabajar. Me gusta mi oficio de corazón, por cada entierro me gano 600 pesos, tardo desde tres a cinco horas haciendo el hoyo”.

Entre las tumbas

Su infancia ocurrió entre las sepulturas, rodeado de difuntos y dolientes; escuchando el lúgubre murmullo del viento. “Mi trabajo es sepultar, sacar restos, meter urnas; desde abrir los hoyos hasta sepultar los cuerpos. Desde las 7:30 de la mañana estoy en la entrada del panteón, llegan las personas que necesitan de mis servicios y empiezo a trabajar: escarbar, sacar tierra, hacer el hoyo, engavetar, esperar el cuerpo y la indicación de los familiares para sepultarlo”.

Presenciar el entierro y el dolor que embarga a los familiares de los difuntos lo conmueve, a veces hasta las lágrimas. “Nunca me ha dado miedo estar en el panteón, me siento más a gusto aquí que en la calle, este es mi segundo hogar. Ya estoy impuesto a mi trabajo, me gusta hacerlo, me ha tocado sepultar bajo la lluvia y he soportado calores extremos, como esté clima, tengo que trabajar”.

Le ha tocado llorar mientras excava la última morada de sus seres queridos; sepultar a los niños lo quebranta. “El entierro que nunca voy a olvidar es el de mi madre; yo enterré a mi abuela, a mi tío, a un primo y a una tía, sentí dolor, pero tenía que hacer mi trabajo. Me dá más tristeza cuando sepulto a los angelitos que a una persona mayor, porque ellos ya vivieron; me ha tocado enterrar bebés de solo horas o meses”.

Desde el lugar donde reposan los restos de los fieles difuntos, anhela continuar perpetuando la memoria de su padre, seguir con su legado.

“Yo vivo con mi esposa, tengo dos hijas, un hijo, cinco nietos, mi hijo y yo somos el sostén del hogar, si Dios me sigue prestado vida, me seguiré dedicando a esto, a servirle a la gente, a atenderlos como ellos se merecen, a respetar su dolor”.