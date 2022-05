Sube de tono conflicto entre taxistas y su dirigente en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A casi 24 horas de haber instalado un plantón en las afueras de las oficinas de la Unión del Volante en Los Mochis, permisionarios de este gremio se niegan a bajar la guardia y piden la renuncia de quien es su dirigente Rigoberto Rodríguez a quien acusan de actuar para su propia conveniencia y no para el sector.

Fue al medio día de ayer cuando el dirigente de la organización se presentó en las oficinas de la misma a fin de buscar un acuerdo con los inconformes; sin embargo, esto fue casi imposible pues a una sola voz pedían su renuncia inmediata al mismo tiempo en que lo acusaban de actuar en contra de los estatutos como la omisión de una asamblea para ver los tiempos de la convocatoria para una próxima elección, la cual, tendría que darse estos mismos días.

Buscará Rigo reelegirse

Ante esta inconformidad generalizada y la solicitud hecha, el dirigente de los taxistas fijó su postura al dar a conocer que no se convocará a ninguna reunión como se solicita pues afirman que no son los tiempos y que será hasta el día 31 de mayo cuando se tenga dicha reunión, no antes.

En ese sentido, confirmó los rumores que se han lanzado con respecto a su intención de reelegirse afirmando que lo hará porque sus compañeros se lo piden, anuncio que fue abucheado por los presentes quienes una vez más, le pidieron su salida.

“El martes 31 de mayo tenemos convocada a una asamblea, aquí nosotros no podemos caer en el juego de los compañeros, el martes próximo como ellos lo piden no voy a estar en la ciudad, pero llegando convoco a asamblea extraordinaria. Faltan 40 días para la elección y van a ver que mi gallo voy a ser yo, Rigo”.