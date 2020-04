Sube precio del huevo en plena contingencia del Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- El precio del huevo, uno de los principales productos de mayor consumo por las familias, se incrementó durante esta contingencia del Covid-19.

De acuerdo con los locatarios del Mercado San Francisco de la ciudad de Los Mochis, el alza en el precio de este alimento es porque hay carencia del producto.

La cartera de huevo que tenían un precio entre 60 y 65 pesos, dependiendo marca y tamaño, se encuentra actualmente en promedio en 80 pesos.

“El precio se fue a 80 pesos, estaba a 60 y 65 pesos la cartera. Los proveedores lo único que nos dicen es que no hay huevo. De hecho ahorita nada más están dejando dos cartones en cada local que llegan a surtir. Si uno les pide más no les permiten a ellos, y no creo que lo estén guardando porque no puede durar mucho el huevo”, dijo Eliud Vázquez, locatario del Mercado San Francisco.

Por otra parte, uno de los abarrotes que se encuentran enfrente de este mercado, informó que están dando la cartera de huevo en 85 pesos desde que comenzó la pandemia del Covid-19, cuando antes la cartera tenía un precio entre 60 y 65 pesos.

De acuerdo con algunas amas de casa, el incremento al precio del huevo es injusto porque es el producto que más se consume durante el desayuno.

“No es posible que durante esta cuarentena haya incrementado tanto el precio del huevo, es lo que más comemos y ahora por su alto precio no lo podemos ni comprar, qué vamos a hacer, si se suponía que era el desayuno más barato”, expuso la señora Cecilia Moreno.

