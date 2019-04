Sube un peso el precio de la leche en beneficio al ganadero

Los Mochis, Sinaloa.- En acuerdo con la pasteurizadora, el precio de la leche aumentó un peso con beneficio directo a los ganaderos del municipio de Ahome.

El precio se mantenía igual desde hace 15 años, pero ahora posiciona la leche caliente a un precio de 6.70 pesos y la leche fría en 8.20 pesos, informó Miguel Ángel Cota Romero.

El presidente de la Asociación Ganadera Local del Municipio de Ahome destacó que tanto la leche caliente, es decir, la que entrega directamente el ganadero a la pasteurizadora, y la leche fría, que es la que lleva un intermediario, se entrega sin ningún tratamiento previo.

“Se nos viene la producción fuerte de la leche y teníamos alrededor de 15 años con el precio estancado hasta en los 4 pesos y es un problema que daña directamente al ganadero, pero se tuvo un acercamiento con la planta pasteurizadora y se logró ese incrementar de un peso, buscábamos 1.50, pero no se dio y a pesar de ello, lo logrado es muy importante porque es beneficio directo al ganadero”, explicó.

Cota Romero recordó que en años anteriores, cuando aumentaba la producción de leche los ganaderos tenían que sacrificar ganado o venderlo para lograr un ingreso redituable, pues el precio caía considerablemente, ahora, dijo, se espera que con este aumento el panorama sea diferente.

Asimismo, comentó que los ganaderos ya buscan la creación de pastura con las trillas de maíz que comienzan y que se generalizan el próximo mes, a fin de estar preparados para los últimos dos meses del año que es cuando escasea el alimento para el ganado.

Revisión

Respecto a la inspección que realiza personal de United States Departament of Agriculture (USDA) proveniente de Estados Unidos en diversos hatos ganaderos de Sinaloa, Miguel Ángel Cota Romero, de la Asociación Ganadera local de Ahome, y Bizmark Orduño Camargo, de El Fuerte, coincidieron en que no ha llegado a estos municipios; sin embargo, se encuentran preparados para hacerle frente.

Cota Romero señaló que se realiza con el propósito de verificar el avance del status zoosanitario y de esta manera recuperar el nivel que se tiene a nivel internacional. En Ahome, dijo, el ganado se encuentra libre de enfermedades como la brucelosis y la tuberculosis; asimismo, en la cuestión de sanidad animal existe un control constante, sobre todo en el problema de la garrapata.

“La revisión sabemos que está pero no en el municipio de Ahome, probablemente podría llegar pero no es seguro; ellos son los que eligen la región a revisar de forma al azar, podrían hacerlo de sorpresa para verificar si estamos de manera favorable aunque aquí no tendríamos problema”, agregó.

Ganado de El Fuerte

Por su parte, Bizmark Orduño Camargo resaltó que en tanto en los municipios de El Fuerte y Choix se hicieron barridos zoosanitarios recientemente, donde no se dio incidencia de brucelosis y tuberculosis, por lo que los ganaderos de esta región están preparados para este y cualquier tipo de revisión que realicen organismos locales y extranjeros.

“El Fuerte no fue sujeto a revisión. Sabemos que en Guasave, Mazatlán y Culiacán pero en El Fuerte no y creo que Choix tampoco, por lo pronto; sin embargo, estamos preparados en caso de que llegaran, estamos libres de enfermedades, hay problemas de garrapatas aislados, pero esos se combaten diariamente y se lleva un seguimiento puntual”, agregó.