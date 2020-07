Sufren por desabasto de agua en el ejido Bacaporobampo en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Habitantes del ejido Bacaporobampo, perteneciente al municipio de Ahome, demandan una solución a los graves problemas de baja presión del agua que enfrentan durante la mayor parte del día.

Y es que por las altas temperaturas que se presentan, la demanda del vital líquido se ha elevado en el poblado y esto propicia que cada una de las familias enfrenten más dificultades para recibir el agua que les permita cubrir sus más elementales necesidades.

Las peticiones

La señora Concepción, vecina de este lugar, señala que ya son muchas las ocasiones en que han solicitado al personal de la Japama que el problema de la falta de agua se solucione, pero hasta el momento lamentablemente no han sido escuchados.

El problema de la falta de agua afecta a las familias del lugar, quienes se ven obligadas a desplazarse en busca de agua. Foto: EL DEBATE

Indicó que antes el problema de la falta de agua se presentaba en ciertas horas del día, pero ahora cuando menos piensan el agua se va y tarda bastante en regresar, por lo que es necesario que se incremente la generación de agua en la planta que los abastece, porque día con día las temperaturas van a la alza y para soportar el tremendo calor necesitan estarse bañando continuamente y esto ya no lo pueden hacer porque, cuando menos esperan, el agua se va.

Los bueno. La comunidad perteneciente a la sindicatura de San Miguel ya cuenta con alumbrado tipo led y eso ha venido a mejorar la prestación de este servicio en beneficio de la población. Foto: EL DEBATE

Señaló que lo que no falla es el recibo del cobro del agua, ya que ese no deja de venir puntualmente y por más que les dicen al personal los problemas que enfrentan con el desabasto del agua que los aqueja, la situación no se mejora, por lo que ya no hallan qué hacer.

Lo malo. Vecinos piden que se limpie un dren que se encuentra colindante al poblado y casi siempre se encuentra muy sucio y lleno de maleza, ya que tardan mucho en mandar la maquinaria para limpiarlo. Foto: EL DEBATE

