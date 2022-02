Sufren por lodazal y peste de aguas negras en el poblado de Mochicahui, El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Habitantes de un sector del poblado de Mochicahui piden la intervención urgente de la Junta de Agua Potable y Alcantarilla de El Fuerte (Japaf), pues señalan que desde hace meses enfrentan un serio problema de fuga de aguas negras del sistema de drenaje.

Y es que no soportan los malos olores que hay por todo el lugar a cualquier hora, pero sobre todo al momento de ingerir alimentos, debido a que el aire hace que la pestilencia se meta hasta el último rincón de la casa y no los deje pasar la comida con tranquilidad. Esto, además de las enfermedades gastrointestinales y de la piel a las que están expuestos principalmente los niños y los adultos mayores con este tipo de fallas.

El conflicto

En específico, el problema de aguas negras se encuentra por la calle Zapata y el callejón que está detrás del bordo del canal, a la altura del poste 23.

El señor Rosario Acosta denunció que las alcantarillas están hasta arriba y desbordándose, lo que ha hecho que hasta haya encharcamientos.

“Ya lo hemos reportado a la Japaf el problema; sin embargo, solo vienen, ven como está el problema y se retiran sin explicar el motivo por el cual no solucionan el problema”, manifestó.

Las aguas negras van inundando los patios traseros de las casas afectadas, y lo malo es que entre ellas caminan las mascotas y los animales, y se las llevan entre las patas hacia las áreas limpias de las viviendas. Foto: Jorge Cota/ Debate

El señor Rosario aseguró que los trabajadores de la Japaf han visto el problema en varias ocasiones y siempre es lo mismo, van, ven el problema y se retiran. Se les ha pedido una explicación sobre el por qué no atienden el problema, pero solamente se limitan a decir que regresarán.

“Todos los que vivimos en este sector ya no aguantamos esa peste de esa agua, pero lo peor no es que las personas mayores no aguantemos, sino que los niños y los adultos mayores son quienes más se ven afectados por este problema”, enfatizó.

Lo pésimo es que son espacios que deben estar limpios para que los niños jueguen al aire libre, sin contaminaciones, pero todo tipo de juguetes, como este balón, se llenan de lodo de las aguas negras. Foto: Jorge Cota/ Debate

En ese mismo sentido el quejoso pidió a las autoridades que resuelvan el problema, ya que es obligación de las autoridades, pues así como son puntuales para cobrar los recibos por el consumo de agua, así deberían de atender el problema, de manera puntual y rápida.

“El sistema de drenaje está tapado, es por ello que las aguas están brotando, el problema más grave está en 8 casas si no es que más, ya que el problema se está agravando pues en más casas el agua están brotando y ocasionando ese problema antihigiénico”, subrayó.