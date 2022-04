Sufren por sequía en Chinobampo, El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Desesperados porque al pasar de los días es menos el agua con la que cuentan para solventar las necesidades de la casa y de higiene personal, vecinos de Chinobampo, El Fuerte, alzaron la voz para hacer público el martirio que viven por la sequía.

Marcia Azucena Torres, vecina de ese asentamiento, perteneciente al municipio de El Fuerte, comentó que hace muchos años se construyó un pozo, que es el que en este momento abastece a la comunidad; sin embargo, dijo que esta infraestructura se está secando y cada vez es menos el agua que pueden sacar.

Necesidad

Asimismo, comentó que en ocasiones se les surte de agua a través de pipas, pero también es insuficiente especialmente en esta temporada en donde el calor ya está más fuerte, incluso, tienen que llegar a comprarla, pero eso trastoca la economía de sus familias, pues tampoco tienen una fuente de empleo estable, ya que se dedican al campo.

“Hace muchos años hicieron un pozo, pero ya se está secando. Hay unos muchachos que nos ayudan a sacarla y les pagamos, pero no abastece, además de que es mucho dinero, nos surten también con pipas, pero la solución no son las pipas. El gobernador es un gran gestor, una persona muy respetuosa, muy trabajadora, que queremos que nos dé respuesta a Chinobampo. Tenemos la gran necesidad, y la queremos para el uso doméstico. En los hogares no hay agua, lo que estamos solicitando es un pozo profundo”.

Solicitud. Los vecinos aprovecharon la presencia del gobernador para hacer la solicitud. Foto: Jorge Cota/ Debate

Compromiso

Esta petición fue presentada al propio gobernador Rubén Rocha Moya a su llegada a la comunidad el día viernes. Ahí se comprometió a dar solución a la brevedad posible a este problema que aqueja a la comunidad.