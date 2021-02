Supervisan protocolos sanitarios por Covid-19 en el Mercado Independencia en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Los operativos de supervisión y vigilancia para que se cumplan los protocolos sanitarios por la pandemia Covid-19 en los comercios del municipio de Ahome continúan vigentes y este jueves tocó turno de visita al Mercado Independencia.

Francisco Manuel Espinoza Valverde, director de Salud, explicó que, atendiendo la instrucción del alcalde Billy Chapman, de vigilar las medidas higiénicas para salvaguardar la seguridad de los ahomenses, es que se realizan este tipo de actividades.

Dijo que en este operativo participan diversas dependencias municipales como la Secretaría de Economía SEDECO Ahome, Protección Civil, Salud, Servicios Municipales, Rastros y Mercados e IPAMA, que colabora con voluntarios de centros de rehabilitación con tareas de limpieza en los alrededores de los mercado y lugares que se supervisan.

Agregó que durante los recorridos también se aprovecha para hacer entrega de botellas de gel antibacterial.

“Hemos visto que están respetando y cuidando las medidas sanitarias, pero no es por demás continuar haciendo el llamado a que todos mantengan las recomendaciones de lavarse las manos con agua y jabón, usar gel antibacterial, no tocarse nariz, boca y cara, usar cubrebocas, evitar aglomeraciones, mantener distanciamiento físico con las personas, y de forma importante no acudir ni organizar fiestas y reuniones”.

La vigilancia no ha parado y simplemente se está haciendo un recordatorio para que no bajemos la guardia.

Por su parte José Antonio Contreras Castro, Secretario de Economía SEDECO Ahome, expresó que gracias a la Dirección de Salud se están coordinando para atender las peticiones del sector comercial, quienes están interesado en cumplir los protocolos para reactivar de la mejor manera la economía local.

A nombre de los locatarios estuvieron en el recorrido María Lourdes Chávez Bojórquez, Presidenta la Unión del Mercado Independencia y Cesar León Brambila Vicepresidente de dicho organismo, quienes agradecer al Gobierno Municipio