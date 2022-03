Suprema corte podría pedir otra consulta sobre planta en Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- Seis amparos mantienen detenido el inicio de la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo, de la empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO).

Luis Iván Carvallo Robledo, director jurídico de la empresa, detalló que cuatro de los amparos ya fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y dos se mantienen en el Tribunal Colegiado de Distrito, con sede en Mazatlán, Sinaloa.

Los procedimientos jurídicos interpuestos ante la autoridad para impedir la construcción de la planta de amoniaco argumentan que la autoridad evaluó incorrectamente el proyecto y no debió autorizarlo, sin embargo, todos obedecen a tema medioambiental, y al resolverse en contra de la empresa GPO deberá realizarse una consulta indígena.

Carvallo Robledo explicó que en el peor de los escenarios para la empresa, la SCJN otorgaría el amparo y deberá realizarse el ejercicio de consulta indígena que deberá llevar a cabo la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a fin de emitir una nueva autorización para que se lleve a cabo.

“Ya sea perdiendo o ganando estos amparos, estamos confiados en que el proyecto inicie este año. Si hay que hacer la consulta, nosotros estamos encantados de que se haga”, agregó.

Respaldó la información brindada por la vocera de GPO, quien dijo que el segundo semestre de este año podría iniciarse la construcción de la planta de fertilizantes en Topolobampo y resaltó que, como empresa, solamente están a la espera de la resolución de los amparos, lamentablemente, dijo, no hay fecha de revisión para ninguno de ellos.

“Se da dependiendo de la carga de trabajo de la SCJN y las ponencias de los ministros. Todos se están yendo a la segunda sala y son distintos ministros a los que se les ha designado la ponencia, ya sea que confirmen que no debe haber una consulta indígena o que determinen que sí debe haberla y todos los juicios los hemos ganado por el tema medioambiental, entonces estamos confiados en que el tema ambiental no será uno de los motivos por los que vayan a otorgar el amparo”.

Proceso jurídico

El director Jurídico de GPO agregó que todos los amparos ya pasaron por primera instancia y en todos hubo alguna apelación, por lo que se llevaron a cabo diversas revisiones presentadas, tanto por la empresa a la que representa, como por los quejosos.

“GPO ganó cuatro de esos amparos y perdió dos, por lo que estos permanecen en los colegiados por situación de protocolos, también serán atraídos por la Corte y todo se irá a la Suprema Corte”.

Los procedimientos encuentran en distintas fases, destacó, pero se espera que el más antiguo, que atiende intereses de una comunidad indígena, sea resuelto a finales de este mes o principios del mes de abril, puesto que fue atraído por la SCJN desde octubre del año pasado.

El director jurídico de GPO reconoció que todos los amparos fueron interpuestos por inconformidades en el estudio de impacto ambiental otorgado a la empresa y fueron presentados por distintos quejosos.

“Uno es de la comunidad indígena Lázaro Cárdenas, otro de la comunidad indígena mayo-yoreme de paredones; otra, de la comunidad indígena yoreme-mayo de Ohuira; y los otros dos son de ciudadanos ajenos a las comunidades indígenas y, aunque no se identifican como colectivos, sabemos que son parte de estos. Son de restauranteros de El Maviri, tanto por tema de consulta indígena como por tema ambiental”.

Oposición

Por su parte, el colectivo denominado Aquí No, quienes actualmente no tienen ningún representante legal o vocero, por temor a represalias, señalaron mediante un documento entregado a EL DEBATE, que las declaraciones emitidas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre la construcción de la planta de fertilizantes no influye en los procedimientos legales que se llevan a cabo en los Tribunales Federales, Judiciales y Administrativos.

El colectivo opositor a la obra petroquímica asegura que la consulta ciudadana que se llevó a cabo en noviembre pasado tampoco influirá en la cuestión jurídica en curso.

“Lo que sí podemos estar seguros que influirá es el tema mediático, pero ese no debe preocuparnos, pues lo que se diga en los medios de comunicación es completamente ajeno a lo que se tramita vía legal, por lo que no debe preocuparnos. Sí hay que estar atentos y, si se puede, pues no darle mucha importancia. Y, como en otras ocasiones, lo mediático pasará, como sucedió con la ilegal consulta de noviembre pasado”, reza el oficio compartido por el colectivo.

En el documento se informa que actualmente existen cinco amparos en trámite y no seis, como lo asegura el director jurídico de GPO.

Dos de estos amparos, informan, son de las comunidades indígenas de Lázaro Cárdenas y Ohuira, los cuales fueron atraídos por la Segunda Sala de la SCJN bajo el expediente de atracción 320/21 con fecha 16 de noviembre de 2021, aún no resueltos.

El documento detalla también el amparo promovido por la señora Teresa Lara, de El Maviri, este atraído por la Segunda Sala de la SCJN bajo el expediente de atracción 466/2021 con fecha 12 de diciembre de 2021, aún no resuelto.

Informan que el amparo promovido por la comunidad indígena de Paredones fue concedido, y con motivo de ello la autoridad responsable interpuso revisión, misma que el día 11 de febrero de 2022 fue admitida la revisión en Mazatlán bajo el expediente 82/2022, ante el Segundo Tribunal Colegiado, y se espera que sea atraído por la SCJN.

El amparo vigente más nuevo, informa el colectivo, es el promovido por el señor Santos Guerrero, de El Maviri, el cual fue admitido a revisión el día 15 de febrero de 2022 en el Segundo Tribunal Colegiado, con sede en Mazatlán, bajo el expediente 83/2022 y también se espera que sea atraído por la SCJN. “En relación a todos estos amparos está vigente la suspensión definitiva, es decir, mientras no se resuelvan en definitiva, la empresa seguirá detenida”, señala el colectivo en el documento girado a los medios de comunicación y como informativo a las comunidades indígenas.

Amparos

La dirección jurídica de GPO asegura que son seis amparos vigentes, todos en contra del estudio de impacto ambiental otorgado a la empresa. El colectivo Aquí No asegura que son cinco amparos los que mantienen la suspensión definitiva de la obra.