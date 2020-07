Supuesta negligencia en IMSS de Los Mochis causa otra muerte

Los Mochis, Sinaloa.- Ernestina L., de apenas 49 años de edad, perdió la vida la mañana del miércoles a causa de un paro respiratorio: sin embargo, familiares descubrieron que el personal médico de la clínica 49 del IMSS en Los Mochis le retiró las puntas de oxígeno de la nariz sin razón aparente y provocaron el desenlace.

Magaly López, hija de la paciente, comentó que hace poco más de dos semanas su mamá fue ingresada al nosocomio con un cuadro de descompensación de azúcar y la presión arterial baja, sin pensar que sería la última vez que la verían.

Ingreso al hospital

“Ella ingresó el domingo 14. Cuando menos pensamos la subieron a piso como sospechosa de Covid, pero ella nunca tuvo síntomas. En la semana me dijeron que le habían hecho la prueba y había salido positiva, pero a mí nunca me enseñaron la prueba; incluso la pedí y no me la quisieron dar.”

Agregó: “cuando la doctora me da el informe de mi mamá, me dice que ella tenía las puntas en la frente. Mi coraje y mi dolor es que no había nadie cuidándola. Si ella o alguien más le quitó la sonda de oxígeno, no hubo nadie que se las volviera a poner. Ella murió de un paro respiratorio, así nos dijo la doctora y no se qué tanto tiempo pasaría”.

Asimismo, comentó que desde el momento en que fue pasada de área como sospechosa de coronavirus perdieron todo contacto con ella hasta que hace algunos días la señora pudo comunicarse vía telefónica con ella, pidiéndole que la sacara del hospital porque no la estaban ateniendo y que ella se sentía bien.

“Desde que ingresó ya no nos dejaron verla. Para saber de ella nosotros teníamos que estar insistiendo. Lo que me dijeron el domingo era que estaba bien, todavía el martes me dijeron que estaba bien, que la iban a dar de alta, pero desafortunadamente pasó lo que pasó, es inexplicable. Yo hablé con ella el lunes en la noche, entre las cosas que le pasaba le metí el teléfono y me dijo que los doctores le dijeron que no la iban a dar de alta, pero que lo que no sabían era que estaba hablando conmigo. Me dijo que ahí era un complot, que la sacara.”

Acciones

Ante esta petición de su madre, hicieron todo lo posible por sacarla del hospital, pero nunca lograron que les dieran el alta argumentando que estaba muy débil, pero que iba a recuperarse.

Nosotros no nos vamos a quedar así, esto fue una negligencia que queremos que se castigue. Interpondremos una queja en Derechos Humanos y a donde nos tengamos que ir para que se haga justicia”, recalcó.

