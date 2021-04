Surge conflicto indígena en Centro Ceremonial de Charay, El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Surgió la controversia entre indígenas del centro ceremonial de Charay por la representación indígena.

Mientras algunos aseguran que el actual gobernador indígena, Marte Velazquez, debe ser destituido porque ya se excedió con un año su periodo normal de gestiones, éste se defendió de los ataques y aclara que si no se ha convocado al cambio es por recomendaciones de la propia Secretaría de Salud para no provocar aglomeraciones con motivo de la pandemia del covid-19.

El tema se daría a conocer en la una asamblea programada para las 11:00 horas de ayer pero que finalmente tuvo que aplazarse debido a que no se juntó la mayoría requerida de los indígenas.

La denuncia de destitución de Marte Velázquez fue hecha por Raúl Ruiz, integrante de este centro ceremonial, quien señaló que otra de las inconformidades que presenta el pueblo es que el actual gobernador indígena ha utilizado el cargo para proyectarse políticamente.

Indicó que actualmente se desempeña como regidor del Ayuntamiento de El Fuerte, en tanto que su esposa está buscando ser diputada suplente.

Las tradiciones de nosotros los indígenas no las debe de mezclar con la política, cómo indebidamente lo ha venido haciendo, porque eso es algo sagrado para nosotros, destacó.

Indicó que están pidiendo su destitución debido a que ya se excedió en su periodo normal, el cual se le concluyó el año pasado, por lo que están pidiendo su institución para que se emita una nueva convocatoria para que se elija a un nuevo gobernador indígena.

“El pueblo está pidiendo su institución porque ya no lo queremos, ya es mucho y no se han visto aterrizar los apoyos o se han desviado para otros lados. El señor ahorita es regidor, su esposa es candidata a diputada suplente y no se vale que estén politizando aquí dentro de nuestro centro ceremonial que, como le digo, es algo sagrado para nosotros”.

Indicó que incluso ha tenido confrontaciones con personas del centro simplemente por no militar con ellos, además de que, supuestamente, corrió a una señora integrante del consejo ancianos.

Se defiende el gobernador tradiconal.

Por su parte, Marte Velázquez reconoció que ciertamente ya se le venció el período de gestiones de 3 años, pero aclaró que por recomendaciones de la misma Secretaría de Salud, que les pidió no hacer ningún movimiento para evitar aglomeraciones riesgosas por la pandemia del Covid-19, no se ha podido convocar para que la asamblea sea la que tome las resoluciones y se acuerde la fecha en que se va a convocar a nuevas elecciones para la renovación del cargo.

Reveló que esto es realmente lo que ha ocurrido la mayoría de los indígenas están conscientes de esto, dijo, ya que todos han vivido todo lo que ha traído esta pandemia provocada por el covid-19.

Negó que él haya corrido a una integrante del consejo de ancianos, como también se le acusa.