Sus juguetes cobran vida en la memoria

Los Mochis.- Martín Rosario Fierro tiene 53 años y es artesano. Elabora juguetes de madera tradicionales y desde hace 19 años los vende en la Plazuela 27 de Septiembre; el resto de sus días permanece en casa creando sus fascinantes obras de arte.

Juguetes de madera

“Yo elaboro carritos, trompos, baleros, tomatodo, pirinolas, aviones, carretas, tambores, guitarras, matracas, casitas y salitas de muñecas. También hago ayalis, caretas de pascola, servilleteros y chiltepineros. Uso madera que me encuentro en las calles, palos de árboles, retacería de las madererías, trato de buscar lo reciclable para economizar, pero también compro tablillas”.

Es originario de Compuertas, desde muy joven empezó a trabajar como jornalero en los campos agrícolas hasta que enfermó; entonces dedicó sus días a realizar minuciosas figuras de madera.

“Tenía como 11 años, mi primer trabajo fue en el corte de caña, después me fui al tomate, a la pizca de algodón, al chile. También anduve regando tierras, de tractorista y de vaquero. Estaba en la caña limpiando los canales cuando me enfermé de enfisema pulmonar, el polvo del zacate me tapó los pulmones, y ya no pude trabajar”

Martín Rosario Fierro, artesano. El Debate

Su padre fue carpintero, de ahí heredó su amor al arte de tallar la madera.

En ocasiones utilizaba la madera que le quedaba a mi papá, pero también me iba al monte a cortar los palos; porque también me iba a pastorear, trabajaba de vaquero, o en el mismo campo en la hora de descanso me iba y cortaba ramas de sauce para tejerla.

Con la venta de sus juguetes tradicionales, el gentil artesano debe solventar los gastos de su hogar y los medicamentos de su esposa enferma.

Mi esposa tiene diabetes y es discapacitada, le amputaron una pierna, debo comprarle su medicamento. Nosotros vivimos de lo que yo vendo.

Permanece desde las 8:00 de la mañana hasta las 11:00 de la noche y en un fin de semana puede ganar hasta mil pesos.

“Yo trabajo hasta que el cuerpo aguante, hasta que se va la gente de la plazuela. Llego el viernes y me quedo hasta el domingo vendiendo, aquí duermo todo el fin de semana, tiendo un cartón en el piso”.

Lleva más de 19 años en la fabricación y venta de juguetes. El Debate

Sus manos crean fascinantes obras de arte para el deleite de los niños, que aún inmersos en un mundo de tecnología, los prefieren para echar a volar su imaginación.

“Disfruto ver las sonrisas de los niños cuando se van contentos con mis juguetes; a mí no me gusta fomentar las armas, hago de todo tipo de juguetes, menos armas”

Sus juguetes cobran vida en la memoria, llenan de nostalgia a los adultos que a menudo transitan por la concurrida plaza, icono de la ciudad.

“Hay gente mayor que viene y recuerda su infancia, empiezan a jugar con mis artesanías; hay algunos juguetes que no hago yo, pero también los vendo como el helicóptero de la cruz, la matatena y el pin yets”.

Su trabajo es minucioso y encantador; con su creatividad y habilidad manual, don Martín transforma la madera en pruebas vivientes de la alegría infantil.

“Me gusta mi trabajo, no siento el cansancio mientras estoy elaborando mis juguetes, hasta que me acuesto me llega en cansancio. Me gusta mucho el olor a madera y disfruto hacer mis artesanías, espero hacerlo hasta que me aguanten las fuerzas”.