Sus sueños se frustraron por una terrible enfermedad

Los Mochis, Sinaloa.- Su sueño es terminar su carrera y ser una gran licenciada en Trabajo Social para poder ayudar a personas que necesiten sus servicios.

Roxana Ríos Valdez, de 20 años de edad, estaba en la cima de su juventud cuando a raíz de mareos y desmayos le diagnosticaron angioma venenoso de tallo, el cual le provocó un derrame cerebral y sus sueños se vieron frustrados ante este terrible padecimiento.

TERRIBLE ENFERMEDAD

El angioma cavernoso es un grupo de vasos sanguíneos anormales que se encuentran en el cerebro, la médula espinal y, con poca frecuencia, en otras partes del cuerpo. Según diversas revistas científicas y de medicina, esta enfermedad ocurre aproximadamente en el 0.5 o 1% de la población, o sea en una de cada 100 o 200 personas. La mayoría de los pacientes afectados empiezan a tener síntomas entre los 20 y los 30 años de edad.

BAJOS RECURSOS

Rosa Zulema Valdez, madre de Roxana, comentó que es de escasos recursos económicos y debe trabajar en un kínder para poder ayudar a su hija con los gastos, pero ahora que Roxana está enferma no puede ir a trabajar ya que no hay otra persona que la pueda auxiliar. Su hija requiere una operación de inmediato, cuyo costo es de 200 mil pesos, que está inalcanzable para la familia.

“Nosotros no tenemos el dinero. Yo trabajo en un kínder y me salí para cuidar a mi hija. La operación la pospuse porque no me alcanza a pagarla”, agregó.