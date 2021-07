Suspende labores la maquiladora Aptiv de la ciudad de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La maquiladora Aptiv de Los Mochis suspendió las labores desde el día de ayer en todas sus líneas, y la semana que viene estará trabajando una mínima parte. Esto derivado de la falta de componentes (material con el que manufacturan los arneses para vehículos), informó Vanya González.

“Nuestra planta Aptiv Los Mochis estará en suspensión de labores. Aclaramos que nuestra industria enfrenta retos sin precedentes en el suministro de componentes y muchos de nuestros proveedores y clientes nos han anunciado la suspensión de la producción a partir de la próxima semana. Por este motivo, nuestra planta también suspenderá operaciones”.

La gerente de comunicación de APTIV mencionó que siguen comprometidos con sus empleados de la planta de Los Mochis.

En Aptiv seguiremos trabajando de cerca con nuestros proveedores y clientes para superar estos retos”.

Expuso que esta suspensión por lo pronto es toda la semana, y que todo dependerá del abastecimiento de componentes de clientes y proveedores.

“Durante la semana que viene solo trabajarán una mínima parte, las líneas de producción que no se ven afectadas con el problema de falta de componentes. Solo ayer pararon todas las líneas, pero la semana que viene, la suspensión no es en su totalidad. Podremos seguir trabajando en unas líneas que no se vieron afectadas, son alrededor de 300 empleados por turno”.

Destacó que cuando se realizan estas suspensiones de labores, todos los bonos y beneficios de los trabajadores se respetan, por lo que estarán recibiendo entre el 75 a 80 por ciento de su sueldo semanal.

Vanya González comentó que esto obedece principalmente a que General Motors, siendo el principal cliente de Aptiv, parará labores.

Recientemente se informó que la planta de ensamble automotriz General Motors en Silao se unirá al paro técnico que mantienen las ensambladoras en San Luis Potosí y Ramos Arizpe, por la escasez de semiconductores para suspender actividades en la semana del 26 de julio.

