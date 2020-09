Suspenden a 11 oferentes del tianguis dominical de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Once oferentes fueron suspendidos el pasado domingo del tianguis dominical del centro de la ciudad de Los Mochis por no portar cubrebocas, aglomeraciones en su puesto y no tener en óptimas condiciones en su área de trabajo, informó Adrián Monzalvo.

El coordinador general de los tianguis del PRI y representante de la Unión de Tianguis del Municipio de Ahome informó que reforzarán las medidas en el tianguis.

“Estamos dejando un espacio con una persona en la esquina de Cuauhtémoc y Zaragoza que está revisando para entrada y salida de personas al Mercado 030. Es el único filtro que dejamos porque hay ciudadanos que no cumplen las instrucciones”, dijo.

Añadió que para entrar al Mercado 030 también lo pueden hacer por la banqueta de Cuauhtémoc y Zaragoza, además del callejón Tenochtitlán. El tianguis seguirá acordonado.