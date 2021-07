Suspenden acceso y actividades en todos los espacios públicos de Ahome por Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Debido al incremento desmedido de casos positivos de Covid-19 en el municipio de Ahome y con el objetivo de controlar la pandemia, autoridades municipales determinaron cerrar y suspender cualquier actividad en los espacios públicos.

Mediante una circular firmada por el presidente municipal Manuel Guillermo Chapman Moreno, se anunció que a partir de este domingo 18 de julio y los subsecuentes fines de semana no se permitirán actividades en donde pudieran darse aglomeraciones y con ello la propagación del virus.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Especificaciones

“Parques, playas, ríos, los álamos, entre otros espacios públicos, permanecerán cerrados hasta que las condiciones sanitarias permitan su reapertura en los días y horarios acostumbrados”, establece el oficio.

Leer más: Tercera ola de contagios de Covid-19 afectará más a población joven de Sinaloa

Asimismo, piden a la población atender las recomendaciones, sobre todo llevar al pie de la letra los protocolos de protección tales como el uso permanente del cubrebocas, gel antibacterial o el lavado constante de manos, así como el evitar salir de la casa si no es necesario o mantener la sana distancia, entre otros.

El Maviri estará cerrada para las áreas recreativas, pero los restaurantes permanecerán abiertos con un aforo del 70 por ciento y deberán cuidar todos los protocolos sanitarios.

Relajamiento

Mientras tanto, Francisco Espinoza Valverde reconoció que el relajamiento social genera el incremento de casos positivos de Covid-19 a pesar de que desde hace más de un año se están dando a conocer los protocolos.

El director de Salud Municipal insistió en que de manera individual, cada persona tiene que tener consciencia de que en este momento la situación de pandemia es más complicada, pues existe la presencia ya de casos con la nueva variante delta, la cual es mucho más contagiosa.

Comentó que el hecho de que la gran mayoría de la población ya esté vacunada no es motivo para que se descuiden y se pretenda hacer una vida como si el coronavirus ya no existiera.

En ese sentido, reconoció la importancia de la aplicación de este biológico; sin embargo, dijo que es necesario que en este tema no se baje la guardia, pues aun cuando la persona esté vacunada, no es certero al 100 por ciento que no vaya a contagiarse.

“Aunque estén vacunadas, he sido muy enfático, independientemente del número de personas que estén infectadas o casos activos en los municipios o estados, independientemente si estamos vacunados o no, si tenemos factores de riesgo para la enfermedad, debemos de cuidarnos como si fueran las primeras semanas de la aparición del virus”, sostuvo.

El funcionario municipal recordó que es importante que se lleven al pie de letra los protocolos sanitarios que se han dado a conocer desde el día uno de la contingencia sanitaria por esta enfermedad.

La circular indica a partir de este domingo 18 de julio y los subsecuentes fines de semana no se permitirán actividades en espacios públicos. Foto: Debate

Invitación

“Tenemos que mantener todas las medidas, una sana distancia de más de un metro y medio, evitar aglomeraciones, porque el promedio de protección de las vacunas es del 90 por ciento, y el 10 por ciento de las personas que se vacunaron pueden llegar a presentar la enfermedad”.

Leer más: En deuda la participación económica de las mujeres durante la pandemia

Espinoza Valverde señaló que es importante tomar en cuenta el comportamiento de la pandemia.

“Se está viendo que a pesar de contar con una dosis o el esquema completo de vacunación, hay personas contagiadas del virus y esto se debe a que dejaron de usar el cubrebocas y relajaron las medidas en la vía pública y las consecuencias son lamentables”.

Síguenos en