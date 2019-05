Suspenden al menos 100 plazas de maestros

Los Mochis, Sinaloa.- La nueva reforma educativa trajo como primer resultado la suspensión de al menos 100 plazas de maestros de todo el estado de Sinaloa que estaban por recibirla, declaró Juan Alfonso Mejía López.

El titular de la Secretaría de Educación Pública señaló que el pasado 14 de mayo se les iba a entregar una plaza o un nombramiento a los profesionistas; sin embargo, este trámite se suspendió.

Justificación

El funcionario explicó que esta determinación se dio luego de que la Coordinación Nacional del Servicio Nacional Docente les girara un oficio en donde se les explicó que a partir de que se emitió un decreto de reforma, se suspendió de manera temporal los procesos de entrega de plazas.

Agregó que el concurso se suspendió de manera temporal para aquellos aspirantes. Esto no quiere decir que hay que caer en pánico, sino que la postura es que se les respete a todos aquellos que se les haya suspendido el proceso de sus derechos.

“No hay razón para estar alarmados o inquietados, pienso en aquellos que concursan en el 2016 y ahora les tocaban parte de esos nombramientos o bien a aquellos que están por ingresar al servicio profesional docente; son distintas categorías de maestros, pero hay que mantener la calma y esperar a que se reactive”, enfatizó.

Juan Alfonso Mejía, secretario de Educación. Foto: EL DEBATE

Por entregar

Mejía López dijo que están en espera de que se emitan unos lineamientos que les permitan retomar los concursos a la brevedad posible para darles certeza a quienes están en la lista de espera para recibir su plaza.

“La lista que se tenía para el pasado 14 de mayo eran 100 aspirantes, pero insisto no se han perdido sus derechos. No sé les entregó a pesar de estar en la lista debido a que si así se hiciera no tendría el maestro un sustento legal por tener el nombramiento y sí se le estaría entregando un problema en potencia”, mencionó.