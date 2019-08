Suspenden el programa Sinaloa Emprende por falta de recursos

Los Mochis, Sinaloa.- El cierre del Instituto Nacional del Emprendedor complicó la situación para la incubadora de negocios Sinaloa Emprende, la cual se encuentra suspendida por falta de recursos federales y de reglas claras de operación que puedan suplir al Inadem.

“Sinaloa Emprende es un programa que ahorita está en stand by sinceramente”, manifestó Javier Lizárraga Mercado.

El secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa mencionó que han tenido que trabajar en otro tipo de programas alternativos con recursos cien por ciento del estado para seguir atendiendo las necesidades, inquietudes y las solicitudes de apoyo financiero que requieren los emprendedores.

Dificultad

Dijo que los subsidios que se daban a los centros de incubación de parte del gobierno federal, hoy ya no existen, por lo que el respaldo que se otorgaba a las incubadoras locales, como era el caso de las 4 incubadoras de Sinaloa Emprende, ubicadas en Los Mochis, Guasave, Culiacán y Mazatlán, este año se han suspendido, lo que dificulta mantener en operación estas 4 oficinas.

Llegamos a la conclusión de suspender porque finalmente se nos dificulta sin el apoyo de Inadem, seguir manteniendo estas oficinas”.

No obstante, manifestó que están trabajando muy de la mano con los 33 centros de incubación que se encuentran activos a lo largo del estado, que conforman la Red Estatal de

Incubadoras (REI), las cuales operan con recursos propios y representan una alternativa a la suspensión de este programa.

Acercamiento

El funcionario estatal añadió que no se tiene el presupuesto para seguir apoyando Sinaloa Emprende, y el tema ya lo han platicado con los empresarios que están al frente de esta incubadora, pues prefieren que los empresarios no estén invirtiendo recursos de su propio bolsillo a algo que no se tiene la certeza de que continúe.

Lizárraga Mercado expuso que salió el Fondo Emprendedor, pero solo con 547 millones de pesos para toda la República, lo que en realidad significa una cantidad baja.

“Hay que recordar que Inadem trabajó el último año con cerca de 5 mil millones, de los cuales en Sinaloa pudimos bajar 260 millones. Bajamos en dos años un total de 485 millones de pesos. Fuimos el estado de mayor emprendimiento en el país, el que más recursos bajó de Inadem”, comentó.

Lizárraga Mercado expresó que se generaron 8 mil 400 casos de éxito con 485 millones de pesos, durante los años 2017 y 2018.