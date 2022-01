Suspenden el regreso a clases presenciales en Sinaloa por el Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Ante el alto número de casos positivos de covid en todo el estado, no existen las condiciones para que la comunidad estudiantil retome las clases presenciales este lunes 17 de enero, como se había contemplado.

Así lo dio a conocer la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC), que a través de un comunicado informó que continuarán las clases de manera virtual.

“A la comunidad educativa, en atención a los reportes de las autoridades de salud nacional y estatal, anunciamos que se mantienen las clases en la modalidad virtual hasta nuevo aviso”, establece el oficio.

Antes, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, había informado sobre la suspensión del regreso a clases presenciales a través de sus redes sociales.

Además, señaló que se evaluará el comportamiento de la pandemia y el estado de los contagios cada semana para tomar la decisión del regreso presencial de manera responsable y segura.

Es tiempo de riesgo

Ante este anuncio, el director de Salud Municipal, Ramón López Félix, consideró que el no exponer a los estudiantes es lo más correcto, en especial porque se ha demostrado que esta variante de ómicron es mucho más contagiosa.

“No hay condiciones para tomar clases presenciales, cuando menos en el municipio de Ahome no hay condiciones. Si ahorita se están registrando 300 contagiados en un día, todavía falta que se suban a plataforma; entonces, son contagiados, activos, lo que tenemos que hacer es recomendarles que no hay condiciones, llevarlos a clases es muy temprano”, indicó.

El funcionario municipal sostuvo que es importante ver el comportamiento de la contingencia la próxima semana, confiando en que los casos positivos vayan a la baja.

“Necesitamos ver cómo se va a comportar la próxima semana el virus. Esta variante es muy contagiosa, como que la vida media en el ambiente es mayor y eso la hace ser mas contagiosa.

Nosotros tenemos que estar a la expectativa y vigilando a los que salieron positivos.”

Por último, pidió a la ciudadanía no bajar la guardia, en especial entre los adultos mayores y los niños, que son quienes más riesgo de contagio tienen.

Y es que aceptó que mucha gente se ha confiado en estos últimos días al descubrir que esta nueva variante tiene como síntoma un cuadro gripal; sin embargo, insistió en que cada organismo es diferente y por lo tanto, las consecuencias del virus en cada uno puede reaccionar diferente y tener un desenlace distinto.

“Aquí lo importante es no bajar la guardia, es seguirnos cuidando y atendiendo los protocolos sanitarios que ya todos conocemos como el cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia.”

En ese momento se habló de dos semanas como plazo para que las condiciones sanitarias mejoraras, cumpliéndose el plazo este lunes 17 de enero; sin embargo, las autoridades en todo momento hicieron hincapié en monitorear la situación y el comportamiento de los casos confirmados.