Suspenden el servicio de agua en 7 comunidades en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Debido al bajo nivel que registra el canal que alimenta de agua la planta potabilizadora del ejido Flor Azul, a partir de este viernes y hasta nuevo aviso quedó suspendido el servicio de agua potable en siete comunidades.

Los asentamientos que ya se están viendo afectados son la misma comunidad de Flor Azul, Bacaporobampo, Gabriel Leyva Solano, Las Calaveras, Las Varitas, La Ladrillera y el Campo Policarpo Meza.

Según se informó en un comunicado de prensa de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), la planta está fuera de servicio porque no hay agua suficiente para que esté operando y, en tanto la situación se normaliza, las comunidades afectadas serán atendidas de esta necesidad a través de pipas de agua.

Fue el pasado lunes cuando la dependencia anunció baja presión en todo el municipio de Ahome, condición que duraría toda la semana, por el inicio de la fase de sequía severa y, por consiguiente, la reducción de manera considerable de los canales que alimentan las plantas potabilizadoras.

Habrá multas

Cabe mencionar que hace algunos días Raúl Pérez Miranda, gerente general de la paramunicipal, dijo que el problema de la baja presión podría complicarse debido a los bajos niveles de las presas del norte del estado.

Ante ello, y para evitar malas prácticas o afectaciones mayores, iniciaron con el tandeo en el servicio al menos en la ciudad, al igual que un operativo para verificar el buen uso del vital líquido.

Te recomendamos leer:

“Hay un operativo de vigilancia para evitar que la gente haga mal uso del agua. La intención no es multar sino que la gente no haga mal uso del agua. Ya hemos levantado algunas notificaciones de multas, pero no es lo que se busca; por eso el llamado a cuidar el agua”, indicó.