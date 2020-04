Suspenden retiro de partes dañadas del andador de El Maviri por cierre de playa

Los Mochis, Sinaloa.- El retiro de las partes dañadas del andador de El Maviri que representaban un peligro para los visitantes a este balneario, fue cancelado por el cierre de esta playa, informó Ramiro Jesús Cota Gastélum.

"Ya no se pudo continuar retirando las partes en mal estado del andador porque se evitó cualquier ingreso a las playas por el Covid-19, para evitar las aglomeraciones", dijo.

El director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Ahome mencionó que desde el 28 de marzo ya no pudieron entrar a la playa para continuar con los trabajos.

"De hecho el apoyo que teníamos de la maquinaria es de una empresa de Alemania y por ser gente extranjera ya no podían laborar, allá empezó más la pandemia y allá les dijeron que no para no poner en riesgo a sus connacionales".

El funcionario comentó que se aseguraron las áreas críticas y solo quedó un 5 ó un 10 por ciento de las partes dañadas por retirar.

Asimismo, mencionó que se hicieron unas rampas de acceso y tres escalinatas seguras y se reforzaron unas instalaciones tipo terraza para que la gente pueda seguir usando las partes en buenas condiciones cuando se dé el libre acceso a la playa, una vez que pase la contingencia.