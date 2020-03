Suspenden vacunación casa por casa en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- La Secretaría de Salud suspendió las brigadas de vacunación casa por casa que habían iniciado con la Jornada Nacional de Salud Pública 2020.

“Uno de los motivos es la seguridad del personal para que no anden en la calle ahorita que estamos fomentando la sana distancia, mantenerlos lo más aislado posible, y otro de los motivos es que las personas no estaban abriendo la puerta o no estaban en su casa”, informó Omar González Corral.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01 manifestó exhortó a las madres de familia para que acudan a vacunar a sus hijos, sobre todo contra el sarampión por los casos que han ido en aumento en la Ciudad de México.

Es muy importante cubrir a ese grupo de edades, a los niños de 1 y 6 años de edad”.

Belén Guadalupe Carrillo Félix, coordinadora del Programa de Salud del Niño y el Adolescente de la Jurisdicción Sanitaria 01, comentó que desde el día de ayer se instalaron dos módulos de vacunación, uno en la zona 30 y otro a la entrada del Centro de Salud Urbano de Los Mochis por la calle Colegio Militar.

Esto con la finalidad de que la gente pueda tener acceso rápido a la vacuna, es decir que no tengan que entrar al Centro de Salud”.

El módulo del Centro de Salud Urbano estará disponible de 8:00 a 17:00 horas y el de la Zona 30 de 8:00 a 13:00 horas. Lo único que se requiere es la cartilla de vacunación o comprobante de vacunación en caso de no contar con la cartilla.

Aplican Sabin, que protege contra la poliomielitis a todos los niños de 6 meses de edad hasta menores de 5 años, y la vacuna SRP que protege contra el sarampión, la rubéola y la parotiditis, de 1 a 6 años de edad.”

“Si tienen menos de 10 años y tienen alguna dosis pendiente, se le aplicaría una dosis de SRP al momento de la visita y la segunda dosis al mes para completar su esquema de dos dosis”.

