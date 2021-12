Suspenderán obra por cortar árboles en el bulevar Macario Gaxiola en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Por secar y cortar árboles de eucalipto suspenderán la obra que se realiza en el Boulevard Macario Gaxiola antes de llegar al fraccionamiento Centro Plaza.

Jaime Romero Barrera, secretario de Obras Públicas, Urbanismo y Ecología del Ayuntamiento de Ahome, informó que mandaron a inspectores de la Dirección de Inspección y Normatividad a revisar y ya tienen un reporte fotográfico de que inyectaron algo a los árboles para secarlos, cortarlos e iniciar con los trabajos de lo que será una gasolinera.

"Ya tenemos identificado qué empresa es y en su momento va a salir público. Vamos a suspender la obra. Ahorita están haciendo la introducción de un drenaje, pero ahí quieren hacer una gasolinera. Ya tenemos todo el expediente y lo estamos cerrando, y yo creo que para el martes se suspende la obra y viene una multa muy fuerte porque no tiene permisos".

El funcionario municipal agregó que la empresa hizo los trámites, pero no para cortar los árboles.

"Esos árboles tienen muchos años y es una barbaridad lo que hicieron", lamentó.

Romero Barrera añadió que la empresa inició el trámite de uso de suelo con la anterior administración, y que no había ningún problema que hubieran empezado la obra con cierto tipo de trabajos porque no hay construcción todavía, pero que no debieron cortar los árboles.

"Por lo que nos estamos yendo es por la tala de estos árboles que secaron y no se vale. Son como alrededor de 8 árboles".

Expuso que la empresa pudo hacer algo para salvar los árboles o tomarlos en cuenta como parte del proyecto.

"Pero aquí se los descabecharon. No se vale lo que hicieron y los vamos a castigar".

Cabe mencionar que en días recientes, los vecinos del fraccionamiento Centro Plaza denunciaron ecocidio en la zona, que alguien estaba secando y cortando los árboles de eucalipto que se encuentran por el bulevar Macario Gaxiola desde la calle Cerro de la Memoria hasta llegar a la calle Cerro Rodadero, a la altura de la zona donde se encuentran algunos moteles.