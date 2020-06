Suspensión obliga al municipio de Ahome a mantener activa a PASA

Los Mochis, Sinaloa.- Apesar de que existen indicios de que el municipio prepara la llegada de OPEcología a Ahome, la realidad es que hay una suspensión que ordena que PASA continúe al frente de la recolección de basura en tanto no se lleve a cabo un juicio que esclarezca la licitación que se realizó en el año 2012.

Así lo confirmó Esteban Castañeda Quesney, gerente operativo de Promotora Ambiental La Laguna, SA de CV, quien reconoció que este tema genera preocupación al interior del corporativo, por lo que preparan ya el expediente legal para hacerle frente a lo que pudiera ser una desbancada de la administración municipal que encabeza Guillermo Chapman.

Municipio violenta orden

“Nosotros tenemos un contrato que tiene como vigencia hasta que se otorgue una nueva concesión, y no sólo eso sino que el concesionario esté preparado para prestar sus servicios. Cabe señalar que tenemos una suspensión que se consiguió precisamente para que la empresa OPEcología no preste el servicio con un contrato que no es legalmente aplicable al no haber cumplido con los requisitos indispensables en su momento”, señaló.

En ese sentido, comentó que esta suspensión la otorgó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Sinaloa con fecha del 28 de febrero del 2017, fallo que el municipio tiene que aplicarse, pues de lo contrario se enfrentaría a una situación legal delicada.

“Es una suspensión parcial que nos indica que las cosas se deben quedar en el estado en que aguardan, y cualquier acto que no esté en ese sentido se puede considerar como una violación. Lo que nosotros argumentamos en su momento es que el contrato con esta empresa (OPEcología) traía muchas condiciones con requisitos que tenían que cumplir y es por eso que el contrato no tiene validez”, explicó.

Contratación. En la calle Juárez del sector centro se ubica la oficina en donde reclutan al personal que operará aparentemente con OPEcología. Foto: EL DEBATE

Castañeda Quesney agregó que en el caso de un relleno sanitario el contrato exigía a la empresa que en un periodo debían presentar el estudio de impacto ambiental y es una situación que al día hoy tengo entendido no cumplen, entre otros temas.

Nosotros consideramos como una violación cualquier acto que contravenga esta indicación del Tribunal, entonces nosotros ya tendríamos que analizar la situación para hacer lo conducente.”

Evidencia. Ya se dio a conocer un camión de recolección de basura con los logotipos de la administración municipal y el de OPEcología. Foto: EL DEBATE

Hostigan a empleados

Asimismo, informó que supuestos reclutadores de OPEcología hostigan a los trabajadores de PASA ofreciéndoles trabajo, pero además les dicen que esta empresa dejará de funcionar.

“Ahorita estamos en análisis. Lo que puedo decir es que ha habido personas que se han acercado a trabajadores a ofrecerles trabajo en esta empresa. Argumentan que nuestro contrato ya se va a terminar. A la par detectamos maquinaria trabajando en un predio cercano a donde está el relleno sanitario que nosotros operamos. Los que nos dedicamos a este negocio sabemos que los camiones de recolección para habilitarlos puede llevar dos meses y vimos que hay un camión que ya trae hasta logotipos; entonces, todo apunta a que van en ese sentido, a que OPEcología llegue al municipio.”

Incertidumbre. Ante el rumor de la llegada de otra empresa, trabajadores de PASA ya muestran desespero, incluso denuncian hostigamiento. Foto: EL DEBATE

Podría haber sanción

Por su parte, Angelina Valenzuela Benites, síndica procuradora de Ahome, se mostró preocupada ante esta situación, pues dijo que más allá de que llegue otra empresa para este servicio, el municipio podría enfrentar serios cargos legales al desacatar una disposición del Tribunal de lo Contencioso por la suspensión que otorgó a PASA.

“Me impacta ver un camión rotulado con el logo del municipio, esto está fuera de toda legalidad. Vamos a hacer saber a los regidores de todo esto, al igual que a los directores, para que no vayan a cometer algo ilegal porque se nos pudieran venir demandas que no alcanzaremos a pagar ni con el presupuesto de un año del Ayuntamiento, porque violar una suspensión sería un desacato. Yo estoy eximiéndome del desacato porque yo les estoy bajando la información”, sostuvo.

De igual forma, comentó que PASA ya mostró preocupación ante la falta de pago del municipio correspondiente a los meses de abril y mayo, cuyo monto asciende a 15 millones 877 mil 283.32 pesos.

PASA se acercó a mí en base a que se les debían tres pagos. Se nos reportó que estaban trabajando cerca del relleno sanitario de PASA, preguntamos en Desarrollo Urbano si sabían de algo y nos respondieron que no. Esto quiere decir que nos quieren hacer lo mismo que las ambulancias o hacer algo a modo se puede decir”, asentó.

Municipio reserva la información

Mientras tanto, autoridades municipales decidieron no abordar el tema de manera detallada.

El director de Servicios Públicos, Iván Gálvez, de manera tajante aclaró que la aparente llegada de OPEcología no era de su incumbencia.

La falta de pago es en Tesorería y, sobre la nota, no es tema mío”.

En tanto, el director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Carlos Grandío Navarro, confirmó que al menos en su dependencia no existe en trámite ninguna solicitud de permiso para realizar labores de limpieza en el predio que supuestamente será utilizado como relleno sanitario por OPEcología y el cual está ubicado en la zona de Choacahui, San Miguel Zapotitlán, contiguo al relleno sanitario de PASA.

No hay permiso alguno en el predio anexo al relleno sanitario ubicado en Choacahui. En esta administración no hemos dado permiso”, aclaró.

Cabe mencionar que de igual forma se buscó un acercamiento vía mensaje de WhatsApp con la tesorera municipal, Ana Ayala Leyva, pero al cierre de esta edición no se había tenido respuesta.

Para entender...

Municipio pretende relevar a PASA

Ayer EL DEBATE publicó que a pesar de que existe un addendum que permite a PASA dar el servicio de recolección de basura en el municipio de Ahome, en tanto el Ayuntamiento no realice una nueva licitación para dar ese servicio, el municipio ha empezado a dar muestras de que prepara todo para iniciar operaciones con ese servicio y remplazar a la Promotora Ambiental, SA de CV.

Son tres las evidencias: empezaron a circulan fotos de camiones con el logo del Ayuntamiento de Ahome y la marca de la empresa OPEcología; limpiaron un terreno que podría ser un receptor de las toneladas de basura que se recogen diariamente en el municipio; y además se están reclutando operadores a los que les dicen que conducirán camiones como los de la basura.

El 28 de febrero del 2017, el Tribunal de lo Contencioso otorgó a PASA una suspensión que le permite seguir en operaciones hasta que se realice un juicio. Foto: EL DEBATE

PASA recibió un addendum que le permite operar en tanto no se lleve a cabo otra licitación para la recolección de basura; hasta el momento no se ha dado a conocer ninguna. Foto: EL DEBATE

La ignorancia ambiental

La nota sobre un nuevo centro de recepción de desechos o relleno sanitario para nuestra ciudad es una nota de alarma que debe revisarse por lo que implica un cambio de este tipo. Sigue vigente la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al medio ambiente (LGEEPA), con reformas del 6 de abril de 2010 y la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente del Estado de Sinaloa, con reformas, que señala que en cada municipio deberá existir una Comisión Municipal de Ecología y que no sólo Semarnat puede expedir Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) sino también el estado y los municipios.

Profepa significa Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. ¿Existe en el municipio? Se desconoce al titular municipal y si ha emitido algún estudio ambiental sobre el nuevo sitio. El entonces subdelegado de Profepa en la zona norte del estado, de nombre Raúl Cerón, fue quien autorizó la destrucción de manglares para el relleno de la fábrica de fertilizantes, así como el de los manglares de Lázaro Cárdenas, al igual que autorizó la explotación de los cerros de Topolobampo, así que debe cuestionársele lo que sabe de este movimiento. Esperemos no finja desconocimiento.

Las vegetaciones de páramo se deben conservar y proteger, no quedar a juicio de intereses ocultos, pues afectan el equilibrio ecológico y el hábitat de los animales adaptados a ese medio. Cualquier variación que sufra una especie rompe el equilibrio ecológico y repercute en el resto del medio ambiente. Si nuestro presidente municipal desconoce estas condicionantes, es tiempo que aprenda y deje de jugar con su propia ignorancia.

Atentamente, Arturo Villaseñor Atwood

