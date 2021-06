Tapetes sanitizantes en plazas y comercios brillan por su ausencia, dice Canaco Los Mochis

Sinaloa.- En algunas plazas y establecimientos comerciales de la ciudad de Los Mochis, los tapetes sanitizantes contra el Covid-19 brillan por su ausencia y están más secos como si estuvieran en el sol, manifestó Marco Vinicio Ibarra.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), delegación Los Mochis, expuso también que en los establecimientos comerciales, los clientes tienen que entrar a buscar el gel antibacterial porque no está en un lugar visible.

"Como que en general entramos en un relajamiento. Yo he insistido mucho y sigo insistiendo que el virus sigue donde mismo, el virus no se ha ido de vacaciones, es tan efectivo como hace un año, ese sigue igual, lo que pasa es que no tenemos tantas plazas en la ocupación hospitalaria porque ya hay conocimiento de la enfermedad y hay más médicos que la atienden en forma correcta y las personas terminan el tratamiento en sus casas, no hay necesidad de hospitales, pero no quiere decir que no haya Covid-19".

Añadió que no es posible ver qué haya fiestas como las había hace dos años cuando el virus no llegaba.

Como que el virus anda bailando, también es invitado en las fiestas y no nos interesa. Estamos viendo que hay un aumento en jóvenes de 20 a 40 años que se están cayendo por el virus, y son los que andan en la parranda y son los que llevan el virus a las casas a la gente mayor".

Ibarra insistió en que el virus sigue tan vigente como el año pasado en estas fechas y que la gente no quiere entender que hay tener una vida entre comillas normal, con las medidas necesarias.

"Tenemos que salir a la calle, tenemos que trabajar, pero con las medidas sanitarias correctas. Evitar aglomeraciones y ciertas circunstancias que nos han repetido mil veces".

