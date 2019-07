Tarifa de transporte no se ajusta en proporción a aumentos en insumos: Coparmex

Los Mochis, Sinaloa.- Los aumentos son necesarios en el transporte urbano público, aunque, con estos últimos, no son suficientes para mantener la rentabilidad del negocio, manifestó Jorge López Valencia.

El presidente de Coparmex Los Mochis comentó que los aumentos en los insumos como el combustible, lubricantes, llantas y otras refacciones han venido aumentando de manera importante, mientras que las tarifas no se han ajustado en la misma proporción.

“Tenemos al usuario que exige unidades de transporte cómodas y seguras, pero no está dispuesto a pagar más por el servicio. En ocasiones porque las unidades no están en perfectas condiciones y otras porque no le alcanza el dinero porque su poder adquisitivo ha venido bajando, pareciera ser que se está en un círculo vicioso”, expuso.

Por tal razón, añadió que es importante que los permisionarios logren economías de escala en la compra de los insumos para así bajar costos y mejorar su rentabilidad.

“Para eso se requiere que se asocien; para lograr eso requieren de asesoría que en muchos de los casos no pueden sufragar; es aquí donde Gobierno del Estado puede hacer su parte como corresponsable de otorgar servicio de transporte público, apoyando económicamente a los transportistas. Ojalá y haya la voluntad de las partes involucradas”.