Tarifas altas y combustible caro, reto para transportistas

Los Mochis, Sinaloa.- El principal reto para las alianzas de transporte foráneo serán los incrementos en el precio de los combustibles.

Sin embargo, el incrementó en las tarifas que se autorizó en el mes de agosto por el gobierno estatal, explicó Mario Arturo Ruiz Soto, permitirá la renovación de un cierto número de unidades.

No obstante, los servicios de calidad para los usuarios deben ser primados siempre, agregó el líder transportista.

“Por supuesto, conmino a dar un mejor servicio a la ciudadanía, al público usuario. Que seamos cuidadosos en el servicio que estamos brindando, con mejores equipos, unidades, choferes capacitados”.

Igualmente, el presidente de la Unión de Permisionarios Los Mochis Campos Circunvecinos, llamó a las alianzas a respetar siempre los itinerarios, para no generar conflictos que terminen perjudicando a los pasajeros.

Trabajo conjunto

Igualmente, el dirigente de la Delegación Sinaloa del Sindicato Nacional de Trabajadores de Auto-Transporte (SNAT), Miguel Luna Ley, comentó que el 2017 fue un año sumamente complicado para el transporte, así como para todos los sectores de la economía.

“El año lo terminamos no como quisiéramos todos, pero considero que estamos en condiciones de seguir trabajando”, explicó. Finalmente, Luna Ley externó que no es suficiente aumentar progresivamente las tarifas, ya que llegará el punto en el que el consumidor no pueda pagarlas.

“Hay que trabajar de la mano con el gobierno, para alcanzar un punto en el que la reforma energética se alcanzaran”, concluyó el transportista.