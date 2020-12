Tarín: Chapman es un incompetente y debería renunciar

Lucio Tarín, aspirante a la presidencia municipal de Ahome por Morena, afirmó que ya quedó comprobado con el problema de la Japama y otros más, que Billy Champan es un incompetente y como tal debería renunciar a la alcaldía.

“Nosotros llegamos el primero de julio con Andrés Manuel López Obrador con tres principios básicos: no robar, no mentir y no traicionar, y en este contexto Billy Chapman ha traicionado, ha mentido y ahora dice que no ha robado, pero su personal sí y lo está reconociendo. Él viene de la iniciativa privada, en donde las cosas son costo-beneficio, y en la iniciativa privada ya lo hubieran corrido desde hace un año y medio o antes por tantos errores que ha cometido”, añadió el presidente de Fuerza Social Bachomo.

“Si él dice que es un hombre exitoso de la iniciativa privada, ya debería haber renunciado porque ha cometido error tras error y pifia tras pifia, y los ciudadanos ahomenses no merecemos que nos represente, por lo que él debería de buscar una salida cómoda y decorosa y dejar las cosas muy bien, porque no hay garantía que no le finquemos responsabilidad en la próxima Administración si las cosas están mal, pues uno de los principios básicos de la Cuarta Transformación es cero a la impunidad y a la corrupción, por lo que si detectan irregularidades, actuarán”.