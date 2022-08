Tarín: Hólincer Castro, sin experiencia ni tablas para dirigir Morena en Ahome

Los Mochis, Sinaloa.- Lucio Antonio Tarín Espinoza rechazó la posibilidad de que Hólincer Castro, actual subsecretario del Bienestar del Ayuntamiento de Ahome, pueda ser designado como dirigente municipal de Morena.

“No es posible que hoy quieran decirnos que un funcionario municipal, Hólincer Castro, puede dirigir a Morena... Lo pueden hacer porque tienen el poder del dinero y están controlando al partido, pero eso no es la libertad ni la vocación democrática de la militancia. No tiene compromiso político, no tiene historia con nosotros; no es una cosa de si se afilia o no, es que no tiene ni la experiencia ni las tablas suficientes”, señaló.

Acusa imposición

Tarín Espinoza consideró que se ha trastocado el espíritu del partido y ahora quieren imponerse liderazgos por designaciones, y opinó que el dirigente del partido debe ser alguien que se identifique con la ciudadanía, ‘alguien que se la haya partido cuando Andrés Manuel López Obrador no representaba gran cosa’.

“Y no es que no queramos reconocer niveles de organización o trabajo orgánico del partido, pues nosotros lo hemos nutrido”, dijo.

“Si pudo ganarse en el 2018, fue porque lo sostuvimos en las buenas y en las malas, pero hoy somos los apestados, pareciera; somos los patitos feos, los negritos en el arroz. Ahora nos escupen de arriba para abajo, como si fuéramos muy marginales, pero nosotros fuimos los que hemos construido esta fuerza política”, agregó.

Riesgo de rechazo

Apuntó que por cuestiones como esa los liderazgos carecen de identidad y comienza a haber rechazo en la militancia.

“Por más que alguien quiera ponerse la camiseta de Morena es pura simulación, es pura hipocresía, no comparte con nosotros los mismos propósitos, no tiene la visión y mucho menos el compromiso”, expresó.

EL DATO

Interés

Hólincer Castro Marañón, quien fue electo delegado distrital de Morena, manifestó interés en participar en el proceso para la conformación del comité ejecutivo municipal.

En ese contexto, advirtió que el partido se está arriesgando a un rechazo como el que se vio en el proceso electoral de 2021, señalando que les costó ‘mucho trabajo’ que Gerardo Vargas Landeros ‘se sentara’ en la presidencia municipal.