Tatiana Clouthier: Ustedes votaron parejo, asuman las consecuencias

Los Mochis, Sinaloa.- “Ustedes conocían a los locales, ustedes decidieron y votaron parejo, ahora asuman las consecuencias y háganlos jalar, no hay de otra”, expresó Tatiana Clouthier Carrillo ante las quejas generalizadas de los morenistas por el actuar y pocos resultados del alcalde ahomense Billy Chapman.

En el marco de la presentación de su libro Juntos hicimos historia, celebrado ayer en el Centro de Innovación y Educación (CIE) de Los Mochis, la diputada federal dejó claro que no hay presidente, gobernador o alcalde que pueda solo si como ciudadanos no participamos; si no, dijo, se tendrá la misma queja al paso de los años; lo importante es comprometerse.

“Estoy de acuerdo en que los ciudadanos vamos a hacer los cambios y tenemos que participar. Votamos por 3 niveles de gobierno. Me acuerdo que Andrés Manuel decía que voten parejo y yo les decía que no, porque uno conoce en lo local al inmediato y el inmediato es el que te duele más y cada quien lo conoce”, agregó en el espacio de preguntas y respuestas luego de la presentación que hiciera el también diputado federal Carlos Iván Ayala Bobadilla.

Evaluación de alcalde

Asimismo, dijo que sería injusto evaluar a un alcalde si no conoce su trabajo, por lo que, pese a los comentarios de los asistentes se negó a seguir opinando de Chapman Moreno.

En la presentación literaria del pasado proceso electoral en México, la autora Tatiana Clouthier Carrillo resaltó que se hizo historia porque 30 millones de mexicanos decidimos cambiar por la vía pacífica del voto y ahora se escribe una nueva historia con el compromiso de cada uno de los mexicanos, donde cuestiona a sus lectores ¿cómo vamos a seguir haciendo historia?

Planta de fertilizantes

Entrevistada previo a la presentación de su libro, la diputada federal reveló que acababa de reunirse con un grupo de indígenas que expresan su inconformidad ante la construcción de la planta de amoniaco en Topolobampo anteponiendo la naturaleza.

Asimismo, dijo que existe una serie de amparos y puntos de vista contrarios con relación a esta obra, principalmente, dijo, porque no han sido tomados en cuenta los indígenas para la realización de la misma.

“Hablan de violación en los procesos propios que se han dado, donde los han atropellado, en sus palabras, en términos de que no han sido consultados y que la vida de ellos se desprende de la naturaleza y estarían siendo afectadas, están en pro del desarrollo pero aquí no”.

Dijo que los beneficios que les prometieron con el ducto no llegaron a la comunidad, entonces como diputada federal se compromete a investigar más el tema.

Estoy con la tarea de atenderlo con la perspectiva de Semarnat y las autoridades judiciales locales, le daré seguimiento a ello”.

Policía Federal

Asimismo, Tatiana Clouthier Carrillo dijo que en su traslado por carretera hacia Los Mochis tuvo la oportunidad de conversar con un grupo de policías federales, quienes se expresaron contentos en el trabajo, lo que llamó su atención, dijo, por la contrariedad de hechos que suceden en la Ciudad de México.

“Me parece una cosa poco ética en términos de lo que están haciendo, no parece haber ningún motivo para que esto suceda y la pregunta es por qué lo están haciendo en estos momentos”, expresó al ser cuestionada sobre el movimiento de los elementos federales en la capital del país.