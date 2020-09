Tatiana Clouthier rechaza en Morena a Gerardo Vargas

Los Mochis, Sinaloa.- La diputada federal morenista Tatiana Clouthier rechazó las pretensiones del exsecretario general de Gobierno Gerardo Vargas Landeros de ser el candidato de Morena a la gubernatura de Sinaloa en el proceso electoral del próximo año.

"Claro que no", respondió al ser cuestionada de si aceptarían a Vargas Landeros. La legisladora estuvo en Los Mochis para atender a la ciudadanía en la oficina de gestoría que comparte con su compañero de bancada Iván Ayala Bobadilla.

Señaló que ni lo conoce, solo en fotografía siendo un gran promotor del partido Redes Sociales Progresistas. En este punto es donde cuestiona los principios y valores de Vargas Landeros porque en cuanto no se dio con la autorización de ese partido se va con otro.

Es que no tiene principios, que no tiene valores, no tiene un arraigo realmente, sino lo que quiere es un capricho o una pelota nueva con que jugar".