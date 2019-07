Tatiana Clouthier y Labastida debaten por Planta de Fertilizantes en Sinaloa

México.- La mañana de este martes la diputada federal por Morena Tatiana Clouthier y el ex gobernador de Sinaloa Francisco Labastida Ochoa protagonizaron un intenso debate sobre la Planta de Fertilizantes que se construye en Topolobampo con Carmen Aristegui.

El debate lo inició Clouthier ya que lanzó fuertes acusaciones contra el economista y político sinaloense. La diputada de Morena lo acusó de influyentismo al asegurar que cuando se inició este proyecto en el puerto ahomense, su hijo, Francisco Labastida Gómez de la Torre, estaba al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico de Sinaloa.

Asimismo Clouthier en repetidas ocasiones señaló a Labastida Ochoa de ser un inversionista, por lo que el ex gobernador de Sinaloa aclaró que tal señalamiento "es absolutamente falso".

AYÚDANOS Da click a la estrella de Google News y síguenos

Tatiana dijo: “usted tiene intereses en términos de ser el promotor del proyecto consultor y que en distintas entrevistas que ha dado ha sido el gran promotor para atraer esta inversión a Sinaloa y ha sido el asesor del propio proyecto".

Diputada Federal, Tatiana Clouthier. Foto: Reforma

Corrijo, no es usted inversionista, sino promotor (...) y le pagan porque lleve la planta a Sinaloa como asesor, dijo la diputada Federal.

Tras la corrección del señalamiento, Labastida Ochoa reconoció y aceptó el nuevo señalamiento de Tatiana Clouthier (promotor de la Planta de Fertilizantes) agregando que con ser asesor de la empresa no está violentando ninguna ley pero además no viola ningún principio personal.

“Desde que fui gobernador de Sinaloa promoví la industrialización del estado y particularmente del puerto de Topolobampo, y la primera etapa se hizo entre la federación y el gobierno del estado, expresó.

"El Gobierno del Estado pagó el 50 por ciento. Compró el gobierno del estado más de 500 hectáreas del ejido Rosendo G. Castro para hacer un parque industrial ahí, o sea que me pueden acusar de necio porque llevo 30 años pensando en lo mismo”.

Tatiana respondió: "no se le acusa de necio, lo que estamos presentando es una situación ambiental que está en cuestionamiento (...) hay un proceso jurídico donde hay dos amparos de suspensiones definitivas de amparo, ha habido irregularidad en la compra propia de los terrenos en donde hoy se estaría poniendo la planta".

"Terrenos que no son parte de usted, pero si son de Rubén Félix que es quien compra los predios y que ha habido irregularidades y esa es la parte donde ha habido un influyentismo, plasmado y expuesto a lo largo y ancho del Estado", acusó de nueva cuenta Clouthier.

Labastida contraatacó y explicó que la empresa constructora se le acercó para hacer una planta de metanol en el Golfo de México, sin embargo "yo los convencí en que era preferible un proyecto de fertilizantes en la zona de más alto consumo del país."

Cerca del 85% de fertilizantes se importan, los ingenieros son los que pueden dar detalles de eso (...).

Francisco Labastida negó que sus acciones y trabajo sea por intereses y en favor a su hijo.

En su participación Tatiana Clouthier dijo: “estoy de acuerdo en que se tiene que promover la industrialización, pero nos estamos desviando de algunas cosas que habría que poner el tema y el énfasis en esto. Hay una realidad y usted no tiene, o eso es lo que asegura, dinero directamente puesto ahí, sino que ha sido promotor y le han pagado por ser consejero o asesor del proyecto propiamente y usted mismo ha invitado a inversionistas. Menciona en sus entrevistas a Leovy Carranza.

Enseguida solicitó ante Carmen Aristegui reproducir unos audios que hizo llegar con anterioridad, donde menciona una entrevista que concedió Labastida Ochoa el 21 de junio de 2016, donde establece lo que ella menciona.

Labastida Ochoa no tuvo inconveniente de que se escucharan los audios, en los que él mismo indica que Mario López Valdez, como gobernador, le pidió que promoviera, como senador de la República, que llegara el gas natural a Sinaloa, donde se hace referencia a la importancia de este acontecimiento tomando en cuenta los precios.

En el audio se escucha a Labastida Ochoa, donde reconoce que promovió una cena con el secretario de Energía, el director de CFE y el de Pemex, donde se planteó la idea y la solicitud para traer gas importado desde Texas. Les pareció interesante y tomaron en cuenta de que se iban a ahorrar una buena cantidad de dinero si en las plantas de la CFE se cambiaba el combustóleo y diesel por gas, pero reconocieron que no se tenía dinero para hacer los gasoductos. “Yo propuse hacer un estudio con algún despacho de su confianza para que vieran cuál era la mejor ruta y en dónde se pudiera ahorrar más dinero”, se escucha de parte de Labastida Ochoa en el audio.

"La zona no es una zona que este protegida, es una zona para proteger la migración de las aves (...) en donde está la planta era un ejido calificado con tierra de mala calidad", dijo el exgobernador de Sinaloa.

Labastida Ochoa reconoció que es cierto que se han presentado amparos. Sin embargo, agregó: “tengo la convicción de que están siendo movidos por intereses de los importadores. Hay un importador en Sinaloa, Rodolfo Elizondo concretamente, que está importando cerca de 400 mil toneladas, que obviamente vende más caro el producto, en parte porque tiene costos y en parte porque tiene el monopolio de la venta; me parece que está defendiendo su negocio y está moviendo a la gente. El hijo de Rodolfo Elizondo, tengo fotos, donde aparece moviendo a los de Aquí No, y obviamente está moviendo a grupos para que no se desarrolle el proyecto. Ahí parece que es un crimen que el país esté importando más del 80 por ciento de los fertilizantes y que tengamos tan mala fertilización en México. Hay una gran cantidad de tierras, hemos visto en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, que no se fertilizan porque no hay, y México paga los precios más caros de los fertilizantes del mundo porque el amoniaco se tiene que trasladar a menos de 33 grados centígrados de cerca de 10 mil kilómetros y eso encarece necesariamente el producto cerca del 20 o 25 por ciento”.