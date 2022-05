Taxistas de Los Mochis acusan a Rigo Rodríguez de boicotear asamblea

Los Mochis, Sinaloa.- Tal como se había acordado, la tarde de este martes se llevó a cabo una asamblea que sería extraordinaria en la Unión del Volante de Los Mochis; sin embargo, ante la petición de esclarecimiento de parte de unos socios sobre la supuesta entrega de permisos de forma ilegal, el secretario general Rigoberto Rodríguez decidió darla por terminada. Actitud que los mismos taxistas acusan como un boicot planeado por el mismo líder del organismo y su gente.

La cita era a las 17:00 en el auditorio del organismo, fue poco después de que dirigente salió de su oficina y al querer ser abordado por los medios de comunicación arremetió en contra de ellos, exigiéndoles incluso que abandonaran el lugar para después adentrarse al salón que cerrarían con llave para impedir el acceso.

Minutos después dio inició la asamblea en un ambiente acalorado en donde oír momentos los socios permitían que su dirigente planteara sus puntos pidiendo respeto pero también, lanzando la advertencia de terminar la reunión si no le permitían seguir.

"Había periodistas adentro, la verdad reprobado ese tema, no tienen porqué acelerar a periodistas los problemas de la unión aquí se van a arreglar. Ha sido muy lamentable estos ataques en los medios, que la verdad no sé porqué lo están haciendo, entiendo que son temas políticos pero están tirando volantes aquí en la Unión. Tengan mucho cuidado, es lamentable porque no se vale, los invito a reflexionar y tratar de que si hay candidatos que tengan aspiraciones a la Secretaría General hagan lo que les toca siempre y cuando cumplan con los requisitos está abierto" expresó.

A lo que uno de los presentes refutó al explicarle que nadie había manejado a los medios y que su responsabilidad era responder a las dudas y cuestionamientos de quienes forman parte de la unión.

"Nadie trajo a la prensa, en donde haya noticia ahí están ellos, parece ser que nuestro secretario general nos cree tontitos, juega y se ríe de nuestra inteligencia, pide respeto cuando es el primero que no lo da, sabemos de la sarta de mentiras y todo comenzó cuando un compañero pidió explicación de unos permisos, esto no es de campaña y si llegó a ahí es coyuntural, lo que estoy viendo es que está diciendo una sarta de mentiras cuando todo lo está provocando él (Rigo Rodríguez)".

Justo en ese momento el barullo fue más fuerte y ante eso, el secretario general decidió dar por terminada la asamblea sin llegar a algún acuerdo. Cabe mencionar que Rigoberto Rodríguez salió por una puerta trasera del auditorio en donde se realizó la asamblea y se alejó del lugar a bordo de una unidad para no enfrentarse a los socios.

Ante ello, Francisco Javier Araujo Ruiz, secretario de Finanzas de dicha Unión consideró que ya estaba planeado el que se concluyera la reunión sin llegar a un acuerdo, que a decir del agremiado, también se habría de tocar la fecha para lanzar la convocatoria para la elección de la nueva mesa directiva.

"Yo lo considero boicoteado, que todo venía planificado, provocar al otro grupo y terminar la asamblea. La asamblea extraordinaria se pidió porque se necesitaba un informe pero pues no se llevó acabó y salimos perdiendo todos, los cuestionamientos fue lo que molestó al secretario", sostuvo.

Fue hace apenas unos días que un numeroso grupo de taxistas decidió plantarse por 24 horas a las afueras de la Unión en exigencia de que se realizará una Asamblea para abordar el tema de la convocatoria para la nueva elección y la explicación de algunos momentos no reconocidos.