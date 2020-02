Taxistas de Topolobampo piden a tránsitos que no los molesten

Los Mochis, Sinaloa.- Los taxistas del sitio Zona Pesquera ubicados por la calle Miguel Hidalgo en el puerto de Topolobampo piden a los tránsitos que no los molesten y los dejen trabajar.

Félix Gregorio Gatica, delegado de este sitio, denunció que los tránsitos los detienen y les dicen que vienen alcoholizados, cuando no es así, y que hasta les revisan a los pasajeros que llevan a la ciudad de Los Mochis, los cuales en muchas ocasiones son gente extranjera que llegan en los barcos graneleros, de Pemex y de los cruceros, y quieren divertirse en los centros nocturnos de Los Mochis.

“Hace 15 días más o menos, estaba por Obregón, salgo con estas personas y al dar vuelta a la Degollado me paró una patrulla y me dijo que no hice alto, pero no venía carro y el semáforo estaba parpadeando porque eran las 2:30 de la mañana y me dijo que venía ahogado, cuando no era verdad. A otros de los compañeros también los han agarrado y les dicen lo mismo, que vienen tomados.”

Añadió que los taxistas tienen prohibido tomar durante sus horarios de trabajo por seguridad de los pasajeros.