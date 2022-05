Taxistas de la "Unión del Volante " arremeten contra su dirigente Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Evidentemente molestos, un numeroso grupo de taxistas que conforman la Unión del Volante de Los Mochis tronó la tarde de este martes en contra de su dirigente Rigoberto Rodríguez Pineda a quien avisaron de tener "acaparada" la organización al negarse a convocar a una nueva elección.

Rubén Gastélum, a nombre de sus compañeros denunció que ante la cerrazón de la actual mesa directiva, como socios se organizaron y convocaron a una reunión que se llevaría a cabo en la sala de juntas de la misma Unión, misma que ya había sido aplazada y por reglamento debió ya efectuarse; sin embargo, al llegar al lugar se encontraron con las puertas cerradas.

De igual forma, comentó que de acuerdo a los estatutos el periodo de Rodríguez Pineda y su fórmula termina este mes de mayo y es momento en que no se ha hablado e manera formal sobre una nueva convocatoria.

"El secretario general Rigoberto Rodríguez de una manera arbitraria cerró la organización, nosotros habíamos convocado a una junta para ver asuntos internos y a lo cual al señor no le convino y lo más fácil fue cerrar las puertas de las oficinas argumentando que no tenemos derechos pero todos somos socios y él no está respetando nuestros derecho. Aquí estamos y vamos a seguir hasta que de la cara. En el mes pasado no hubo asamblea, como el trae intenciones de reelegirse está coartando nuestros derechos de organizarnos para un frente común, nosotros no estamos de acuerdo con las manifestaciones que hace", indicó.

Incluso, aseguró que el mismo dirigente desconoció al presidente de la Comisión de Honor y Justicia ya que fue quien convocó a dicha reunión insistiendo en que no bajarán la guardia hasta que se respeten los derechos de todos los que conforman la Unión.

Por su parte, Jesús Gerardo López agregó que las reuniones de enero y febrero Rodríguez Pineda fue cuestionado fuertemente por la asamblea sobre irregularidades que hay en la organización en el sentido de permisos y de finanzas lo que consideran que lo ha incomodado y por lo tanto, no ha permitido que la voz de los socios sea tomada en cuenta.

"Eso lo ha incomodado y suspendió las asambleas de marzo y abril, nosotros le hicimos la petición al presidente de la Comisión de Honor y Justicia quien convocó a una asamblea extraordinaria a las 17:00 horas, en un principio nos dijo que estaba bien que el salón era de nosotros pero a última hora decidieron cerrarnos las puertas. Rigo ha tomado todo personal y ha tomado la institución para sus pleitos personales y eso nos perjudica y desde aquí decimos que nosotros no tenemos nada que ver en eso".

Por último pidieron la intervención de las autoridades de la Dirección de Vialidad del gobierno del estado a fin de conciliar la situación.