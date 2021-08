"Te Nombre en el Silencio": La impactante historia de Las Rastreadores de El Fuerte, Sinaloa

El Fuerte, Sinaloa.- "Te Nombré en el Silencio", el documental donde muestra la realidad que viven Las Rastreadores de El Fuerte, Sinaloa, en búsqueda de sus tesoros.

El documental "Te Nombré en el Silencio" retrata la historia de un grupo de madres víctimas de la desaparición forzada de sus seres queridos, las mujeres salen en búsqueda de los restos de sus hijos y finalmente ha salido el tráiler oficial.

El filme podrás verlo gratis en CinepolisKlic del 15 al 31 de agosto como parte del ciclo Rastros y Luces de Ambulante, quien se encarga de apoyar y difundir el cine documental.

"La última vez que lo soñé me dijo: He vuelto. Pero estás muerto, le dije. ¿Cómo volviste? Estás muerto. Aquí estoy, me dijo. Aquí estoy". Comienza relatando una madre víctima de una desaparición.

En el tráiler se puede apreciar el recorrido de las madres en búsqueda de sus tesoros y cómo es la realidad al no tener ese apoyo de las autoridades e incluso el miedo que tienen al ver una patrulla cuando se dirigen a una zona en la búsqueda de los restos.

"¿Tú cómo buscabas a tu marido? Muerto". Dice una mujer al hablar de la realidad que se vive en Sinaloa ante los hechos violentos.

Las mujeres se "arman" con palas en mano y relatan: "El hecho de ver una patrulla de un policía municipal te hace a ti temblar".

No buscamos culpables. Buscamos nuestros tesoros

"Nosotras estamos buscando a nuestros tesoros y si un día llega el diablo y nos dice: Aquí está un tesoro, cada una de Las Rastreadoras se va agarrar de la cola o de la mano del diablo y se va a ir con él a buscar ese tesoro".

Te Nombré en el Silencio es el documental que retrata el labor de Las Rastreadoras en las zonas desérticas y montañosas de Sinaloa, y aclaran que "no buscan huesos, buscan a sus tesoros.

El director de este proyecto, José María Espinosa, dice que ha sido financiado en su totalidad de manera independiente y destaca la labor de su hermano Juan Pablo Espinosa, quien ha fungido como productor ejecutivo y ha conseguido recursos necesarios en alianzas con Organizaciones no Gubernamentales.

El director conoce la realidad de la vida en Sinaloa porque ha vivido de cerca las consecuencias del narcotráfico y del crimen organizado, relató que cuando era niño, en su camino hacia la escuela solía encontrarse personas en los semáforos que ofrecían periódicos de la nota roja, ya que la sangre y muerte es lo que más se vendía.

Te Nombré en el Silencio; documental las Rastreadores de El Fuerte

